In Italia è normale, ma in Giappone ti fa fare una pessima figura: 3 cose che non devi mai fare quando vai al sushi

Mangiare sushi è diventato ormai un’abitudine anche in Italia: ristoranti “all you can eat” e locali giapponesi si trovano ovunque. Ma attenzione: ciò che può sembrare normale in Italia, in Giappone può essere considerato scortese o addirittura offensivo. Mi sto riferendo ad alcune cose che potresti fare anche senza pensarci, ma che dovresti assolutamente evitare al sushi.

La cucina giapponese non è solo una questione di sapori, ma anche di cultura e rituali, che spesso risultano incomprensibili a noi occidentali. Ci sono infatti cose che per noi sono normalissime ma che agli occhi di una persona proveniente dal Sol Levante sono segno di cattiva educazione.

Sei pronto a scoprire di cosa sto parlando? Preparati a questo affascinante viaggio nel mondo della cultura nipponica, sempre più apprezzata qui in Occidente.

Se lo fai in Giappone o al sushi sei un maleducato: evita questi 3 gesti

In molti ristoranti italiani, dopo aver preso le bacchette usa e getta, le persone tendono a sfregarle tra loro per eliminare eventuali schegge. In Giappone, però, strofinare le bacchette è considerato un insulto verso chi ti ha servito: equivale a dire che il ristorante usa bacchette di scarsa qualità.

Se noti una scheggia fuoriuscire da una bacchetta in legno, non sfregarla. Usa le punte delle sue dita per toglierla, con discrezione, e in questo modo eviterai del tutto una cattiva figura.

In Italia è comune vedere le persone mescolare il wasabi direttamente nella ciotolina con la salsa di soia. In Giappone, questo gesto è considerato una mancanza di rispetto verso lo chef. Metti il wasabi direttamente sul pesce e, soprattutto, non mescolarlo con la salsa di soia: ti assicuro che non serve a niente!

Infine, non dovresti mai passare il cibo di bacchetta in bacchetta. Qui, più che una questione di maleducazione, il fatto è un altro: si tratta di un richiamo ai riti funebri giapponesi, siccome è un gesto che si compie durante i funerali. Dopo una cremazione, le ossa del defunto vengono passate da una persona all’altra con le bacchette. Fare lo stesso gesto a tavola è di cattivissimo gusto, anche se in Italia può sembrare un modo gentile per condividere del cibo. Se vuoi offrire un pezzo di sushi a qualcuno, poggialo sul piattino del commensale. Facile, veloce e non rischi di offendere nessuno dei presenti.

Insomma, il mondo giapponese è molto attento a quelle che possono sembrare piccolezze, ma che sono in realtà vere e proprie norme sociali cui prestare attenzione.