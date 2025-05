3 segreti per cucinare il gateau di patate migliore mai mangiato: acquolina in bocca già solo a vederlo

Se come me sei un amante del gateau di patate, allora devi assolutamente conoscere questi trucchi per cucinarne uno perfetto. Ti assicuro che ci vuole davvero pochissimo e che, una volta finito di prepararlo, ti ritroverai con l’acquolina in bocca. Sarà perfetto, dorato al punto giusto e assolutamente buonissimo! Parola di mia nonna Maria!

Il gateau di patate è una pietanza estremamente buona. Si tratta di uno dei miei piatti preferiti, che amo cucinare spesso il sabato sera, quando non mangiamo la pizza, o la domenica mattina, per mangiarla al posto della pasta quando proprio non ne abbiamo voglia.

Il gattò, come lo chiamano affettuosamente a Napoli, è un classico intramontabile della cucina casalinga italiana. Semplice all’apparenza, ma capace di regalare emozioni profonde al palato, è il piatto che mette d’accordo tutti. Ma come prepararlo per bene? Ti svelo adesso 3 segreti che ti permetteranno di cucinare il gateau perfetto.

Come cucinare un gateau di patate da acquolina in bocca: mai mangiato così buono

Può sembrare banale, ma il cuore del gateau sono proprio loro: le patate. Dimentica quelle novelle o troppo acquose. Il segreto sta nell’usare patate vecchie e farinose, come quelle a pasta bianca. Queste varietà contengono meno acqua e più amido, il che garantisce una consistenza compatta e cremosa.

Vuoi un mio consiglio? Falle bollire con la buccia, così tratterranno più amido. Sembra una follia, lo so, ma ti assicuro che così il gateau diventerà ancora più buono.

Il gateau è un piatto di recupero, certo, ma ciò non significa usare ingredienti qualsiasi. Il secondo segreto sta nel bilanciare sapori e consistenze, partendo da prodotti di qualità. Come formaggio, opta per la provola affumicata o per della mozzarella ben sciolta. Il terzo segreto è tutto nella superficie: quella crosticina croccante e dorata che fa sognare. Per ottenerla, non basta una semplice spolverata di pangrattato: aggiungi anche fiocchi di burro freddo e, volendo, briciole di tarallo sbriciolato o anche della frutta secca.

Vedrai, diventerà buonissima! Quando cuoci il gattò, ti consiglio di azionare la funzione “grill” per gli ultimi cinque minuti. In questo modo, la granatura al di sopra diventerà ancora più buona e dorata, te lo assicuro. Preparare un gateau di patate da sogno è possibile, basta rispettare questi tre segreti: la scelta giusta delle patate, ingredienti bilanciati e una doratura da manuale. Il risultato sarà un piatto che conquisterà tutti al primo assaggio. Almeno, lo ha fatto con me!