Mai lavare le asciugamani con i vestiti, se lo fai potrebbe succedere questo: la conseguenza che non ti aspetti

Ti è mai capitato di lavare le asciugamani con i vestiti? Presto ti svelerò perché non dovresti mai farlo. Infatti, le conseguenze possono essere piuttosto gravi. Continua a leggere e scopri di cosa sto parlando.

Nel caos quotidiano della gestione domestica, spesso si tende a ottimizzare tempo ed energia anche nel fare la lavatrice. Per questo motivo molte persone mescolano indistintamente asciugamani e capi di abbigliamento nello stesso lavaggio, pensando che non ci sia nulla di male.

Nulla di più sbagliato. C’è di male eccome. Per più di un motivo. Non dovresti mai lavare le asciugamani assieme ai vestiti. Va bene farlo con accappatoi e teli, ma mai con felpe, maglie e pantaloni. Ti spiego perché.

Ecco svelato il motivo per cui non dovresti mai lavare le asciugamani assieme ai vestiti: fai attenzione

Le asciugamani vengono usate quotidianamente per asciugare il corpo, il viso e le mani, assorbendo umidità, cellule morte e, talvolta, residui di prodotti per la cura del corpo. Se lasciate umide nel cesto dei panni sporchi, diventano un ambiente ideale per la proliferazione di batteri e muffe.

Immagina dunque che cosa può succedere se le lavi assieme ai vestiti: che i batteri si spostano da una superficie all’altra. Insomma, quello che non vorresti mai per intenderci.

Un altro motivo per NON lavare assieme asciugamani e vestiti è che… beh, questi ultimi potrebbero danneggiarsi a causa dei tessuti ruvidi delle asciugamani! Cerco di spiegarti meglio quello che intendo. Le asciugamani sono generalmente realizzate con spugna o cotone pesante, un tessuto molto più spesso e ruvido rispetto a quello della maggior parte dei vestiti. Quando vengono lavate insieme, l’attrito tra i tessuti può danneggiare i capi più delicati. Magliette, camicie, biancheria intima o indumenti sintetici rischiano di usurarsi più rapidamente, perdere forma e chi più ne ha più ne metta!

Sarò onesta, non tralascerei neanche il discorso “accessori dei vestiti”, perché penso proprio che bottoni, paillettes e chi più ne ha più ne metta possano danneggiare il tessuto dell’asciugamano. Un’altra conseguenza poco nota del lavaggio misto è legata all’asciugatura. Le asciugamani impiegano più tempo ad asciugarsi rispetto ai vestiti, e se vengono lavate insieme in un carico troppo pieno, il risultato potrebbe essere una cattiva asciugatura per entrambi. Questo può causare la comparsa di odori sgradevoli, muffe o la necessità di ripetere il lavaggio, aumentando i consumi energetici. Insomma, questa terza motivazione in realtà comprende più di un buon motivo per cui non dovresti mai e poi mai lavare le asciugamani assieme ai vestiti.