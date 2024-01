Linea Napoli-Roma via Formia, circolazione sospesa per investimento di una persona

Aggiornamento: Ore 09:40

Ore: 8:40

Dalle ore 8.40 sulla linea Roma-Napoli via Formia la circolazione ferroviaria è sospesa tra Priverno e Monte San Biagio per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

Seguiranno aggiornamenti.

È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.