L’ingrediente speciale per ammorbidire gli asciugamani di spugna induriti: ecco cosa dice la nonna

Gli asciugamani tendono molto spesso ad indurirsi. Cosa bisogna fare in questi casi? Te lo svelo a breve. Segui questo procedimento e potrai facilmente ammorbidirli.

Chi non ha mai provato la frustrazione di prendere un asciugamano apparentemente pulito, ma rigido come cartone? Dopo diversi lavaggi, anche gli asciugamani di spugna più morbidi tendono a diventare ruvidi e poco assorbenti.

Detesto quando succede, anche perché odio la sensazione che mi provoca l’asciugamano ruvido che sfrega contro la pelle del viso. Ma allora, in questi casi, che cosa bisogna fare? Personalmente ho chiesto un consiglio a mia nonna Maria, che ha saputo darmi un’ottima soluzione. In particolare, mi ha consigliato l’utilizzo di un ingrediente segreto per ammorbidire le asciugamani.

Come ammorbidire le asciugamani con un ingrediente segreto: il trucco di nonna Maria

Secondo la tradizione domestica tramandata di generazione in generazione, l’ingrediente segreto per far tornare morbidi gli asciugamani è l’aceto bianco. Sì, proprio quello che si usa in cucina o per pulire i vetri.

Non pensavo che fosse utile anche per ammorbidire le asciugamani e, invece, ho scoperto che è proprio così e ho deciso di provare ad utilizzarlo in questo modo. Il risultato? Funziona, e tantissimo anche.

Ma quindi, come bisogna usare questo formidabile rimedio della nonna? È molto più semplice di quanto tu creda, te lo assicuro. Per ammorbidire gli asciugamani induriti, inizia mettendoli in lavatrice da soli, senza aggiungere altri capi. Versa una tazza di aceto bianco (circa 250 ml) nella vaschetta del detersivo, senza usare né detersivo né ammorbidente. Imposta un lavaggio a 40 o 60 gradi, in base a quanto indicato sull’etichetta degli asciugamani. Non ti resta poi altro da fare se non avviare il ciclo di lavaggio e, alla fine, lasciare gli asciugamani all’aria aperta.

In questo modo, una volta che si saranno asciugati li troverai morbidissimi: garantito. Asciuga gli asciugamani all’aria aperta, preferibilmente all’ombra, poiché la luce diretta del sole potrebbe irrigidire di nuovo le fibre del tessuto.

Il segreto sta anche nell’acqua con cui li si lava

Quando lavi gli asciugamani, assicurati che l’acqua in cui li stai immergendo non sia troppo ricca di calcare. Quest’ultimo, infatti, è il principale motivo per cui gli asciugamani tendono a diventare duri con il passare del tempo.

Quindi, oltre al segreto dettomi da nonna Maria, apprendi anche questo se vuoi rendere i tuoi asciugamani più morbidi che mai e non sentire più pungere il tuo viso quando li utilizzi.