Locatelli è una furia durante i provini di Masterchef: “Questa è la prima e ultima volta”

Masterchef sta per tornare su Sky con la nuova stagione e con lui anche chef Giorgio Locatelli, che ci ha dato una dritta fondamentale.

Uno dei programmi televisivi dedicati alla cucina più amati di sempre sta per tornare. Il 12 dicembre, infatti, su Sky verrà mandata in onda la prima puntata della nuova edizione di Masterchef Italia, giunto ormai alla sua quattordicesima stagione.

Ancora una volta tra i giudici ritroveremo il terzetto magico formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, chef di fama nazionale e internazionale, amati non soltanto per le loro doti culinarie, ma anche dal punto di vista umano.

I tre cuochi, infatti, si affezionano ai loro concorrenti durante le varie puntate, insegnandogli il mondo della cucina professionale e fornendogli conoscenze e suggerimenti da spendere in ambito ristorativo.

Sai gestire i tempi in cucina? Ne va della riuscita di piatti e servizio

Per questo concorrenti e pubblico ascoltano sempre a orecchie tese quello che gli chef dicono: perché da un momento all’altro potrebbero fornirci una dritta fondamentale su come gestire le cose in cucina, sia a casa che a lavoro.

Prendiamo ad esempio la gestione dei tempi. Quando andiamo al ristorante non ci piace aspettare ore per i nostri piatti, così come non apprezziamo di dover mangiare il primo mentre gli altri sono ancora all’antipasto, o dover aspettare il secondo mentre gli altri hanno già finito.

Insomma, gestire i tempi è fondamentale in una cucina professionale: ne va della riuscita non soltanto dei piatti, ma anche del servizio. E dunque dell’intera esperienza culinaria. Per questo nella cucina di Masterchef gli chef sono sempre attentissimi ai tempi e raramente, anzi molto raramente, condono deroghe sui tempi ai concorrenti.

Più volte abbiamo sentito gli chef urlare quanti minuti fossero già trascorsi o quanti ne restassero alla fine delle prove. Una volta Locatelli ha anche dichiarato: “Ti ricordo che la tempistica è importantissima in questa cucina. È per quello che ti abbiamo dato un minuto in più, ma è la prima e l’ultima volta“.

Oppure: “Voi non ci crederete ma sono passati 4 minuti, 4 minuti solo per scegliere gli ingredienti. Non ci arriviamo più a questo fritto“. In altre parole: saper suddividere i tempi nel modo giusto, ad esempio dando priorità alle preparazioni più lunghe, o scegliendo gli ingredienti in base ai tempi di cottura e al tempo che abbiamo a disposizione, è fondamentale. Parola di chef Giorgio Locatelli!