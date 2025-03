Lutto per lo sport pontino, è morto il 19enne Davide Leoni del Pontinia

Un grave incidente stradale sconvolge la comunità sportiva e quella di Priverno con la tragica scomparsa di Davide Leoni, giovane calciatore del Pontini

Una tragedia ha scosso ieri la provincia di Latina, con la scomparsa del 19enne Davide Leoni, una giovane promessa del calcio locale.

Davide, residente a Priverno, ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto sulla strada 609 Carpinetana, nel territorio di Maenza, mentre si recava a una festa di compleanno insieme a due amici di 15 anni.

Incidente stradale a Maenza: muore Davide Leoni

Il giovane, alla guida di una Ford Fiesta, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo che si è ribaltato, sbalzandolo fuori dall’abitacolo. Inutili purtroppo, i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori: Davide è deceduto prima del trasferimento al pronto soccorso in ospedale dove i suoi due amici sono stati ricoverati in osservazione, fortunatamente, riportando ferite non gravi.

L’incidente e le cause ancora da chiarire

L’incidente è avvenuto ieri sera, venerdì. La causa dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma da quanto si è appreso non ci sarebbero altri mezzi coinvolti: l’auto ha sbandato improvvisamente, e il giovane ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato.

I due ragazzi di 15 anni che viaggiavano con Davide sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Uno di loro ha riportato delle ferite, ma non è in pericolo di vita, mentre l’altro è rimasto praticamente illeso.

Davide Leoni del Pontinia Calcio

Il dolore per la perdita di Davide ha profondamente colpito e la comunità di Priverno. Il giovane era tesserato con il Pontinia Calcio, dove giocava nella squadra juniores. La sua passione per il calcio e il suo impegno sul campo lo avevano reso un ragazzo molto apprezzato da compagni di squadra e allenatori. Il club calcistico di Pontinia, attraverso un post sui social, ha espresso il suo cordoglio per la perdita, scrivendo: “Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto… Poche ore fa è venuto a mancare Davide, un ragazzo della nostra juniores. Tutto il Pontinia Calcio è vicino alla famiglia Leoni”.

Il Pontinia milita nel girone C del campionato laziale di Promozione. Il messaggio del club ha raccolto centinaia di commenti di cordoglio da parte dei tifosi, amici e avversari della squadra di Davide che militava nella formazione giovanile.

Il cordoglio della comunità di Priverno

A piangere la scomparsa di Davide Leoni dove il giovane viveva con la famiglia anche la sindaca di Priverno, Anna Maria Bilancia, che ha voluto esprimere il suo dolore attraverso un messaggio sui social: “È una grande tragedia – ha scritto – quella che ha colpito la famiglia di Silvia e di Stefano, la nostra scuola e l’intera comunità di Priverno. Perdere ingiustamente un ragazzo così giovane, così bello e così importante per tutti noi, è un dolore immenso. Davide, caro e bravo ragazzo mio, non posso crederci perché un raggio di sole non può spegnersi all’improvviso”.

La sindaca conosceva personalmente Davide e la sua famiglia. Priverno è il classico piccolo centro dove davvero tutti si conoscono: “Solo qualche giorno fa, io e la tua dolce mamma ci preoccupavamo del tuo futuro… se solo avessimo potuto vederlo, ti avremmo tenuto chiuso in una stanza per sottrarti a questa sorte crudele e ingiusta, di cui nessuno può darsi pace. Tutto sarà più vuoto senza di te, senza i tuoi sorrisi e la tua simpatia”. Il messaggio si conclude con un abbraccio affettuoso alla famiglia Leoni, al padre Stefano, alla madre Silvia, al nonno Aldo, alla sorella Alessandra e agli altri familiari”.

La morte di Davide Leoni, un grande dolore

La morte di Davide Leoni è una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità di Priverno e il mondo sportivo del Pontinia Calcio. La sua giovane vita si è spezzata in un momento che avrebbe dovuto essere di festa, e la sua perdita lascia un vuoto che sarà difficile da colmare. In attesa di chiarire le cause dell’incidente, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Davide, cercando di trovare conforto nella memoria di un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha amato.