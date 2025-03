Mai buttare le bucce di limone: ecco 4 modi geniali per riutilizzarle in casa (e non solo!)

Buttare le bucce di limone? No grazie! Ti svelo alcuni modi con cui puoi riciclarle. Scoprirai che tornano utilissime per la pulizia di casa (a costo zero) e non solo.

Come la maggior parte delle persone, fino a poco tempo fa consideravo le scorze di limone degli scarti di cui disfarsi in tutta fredda… quando ho scoperto tutti i modi GENIALI in cui possono essere riutilizzate sono letteralmente caduta dal pero!

Davvero, credo che siano uno degli scarti più utili in assoluto. Almeno, tra quelli che ho provato ad usare in prima persona da quando ho cominciato ad interessarmi all’arte del riciclo (creativo e non). Quindi, tieniti forte perché sto svelando alcuni dei modi migliori per riutilizzare le bucce di limone in casa. Potrai star pensando che servano soltanto per la pulizia della casa, ma… spoiler: non è così!

Come riciclare le bucce di limone: 4 modi geniali

Ho scoperto che essiccare le bucce di limone e ridurle in polvere è un modo eccellente per avere sempre a disposizione un aroma naturale per le mie ricette. Si tratta di un ingrediente perfetto per insaporire dolci, té e alcuni piatti salati.

Come ho fatto? Beh, ti anticipo che (per fortuna) il procedimento è semplice e veloce. Dopo aver lavato con cura i limoni biologici, ho rimosso la parte gialla della buccia con un pelapatate, facendo attenzione a non tagliare anche la parte bianca amara. Ho essiccato le bucce nel forno a bassa temperatura e poi le ho frullate fino a ottenere una polvere fine. Sì, tutto qui. Te lo avevo anticipato!

Un’altra idea che mi ha entusiasmato è stata quella di utilizzare le bucce di limone per creare cubetti di ghiaccio aromatizzati. Ho grattugiato la buccia e l’ho messa nelle vaschette per il ghiaccio insieme all’acqua. Io faccio una gran fatica a bere i proverbiali “2 litri di acqua al giorno” (o erano 3?) e questo trucchetto mi ha aiutato a farlo più volentieri.

Inoltre, ho usato le bucce di limone anche per creare un detergente spray multi-uso per pulire casa. Ho riempito un barattolo con aceto bianco e vi ho immerso le bucce di limone, lasciandole in infusione per due settimane. Dopo aver filtrato il tutto… voilà! Il mio detergente era pronto!

Quarto e ultimo modo per riutilizzarle? Come ti avevo anticipato, le bucce di limone possono tornare utili per la casa, certo… ma non soltanto! Infatti, ho scoperto che sono anche un ottimo repellente per le formiche. Dunque, disponine un po’ nel giardino, cortile, balcone o negli angoli della tua abitazione che vengono più spesso invasi dalle formiche. Saranno una vera e propria svolta (almeno spero: per me è stato così!).