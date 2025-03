Malattia Kate Middleton, ultim’ora sconvolgente a Buckingham Palace: cos’è successo

L’annuncio che il mondo intero non avrebbe mai voluto sentire, Buckingham Palace rompe il silenzio e sale la preoccupazione.

Un giorno che sarà difficile da dimenticare perché l’annuncio della principessa Kate è da brividi. Sudditi e semplici persone in tutto il mondo si stringono intorno a lei.

“Questa funzione riflette sull’importanza dell’amore e dell’empatia, e su quanto abbiamo bisogno l’uno dell’altro, soprattutto nel momento più difficile della nostra vita” – il messaggio che ha commosso tutti. Riserbo è la parola d’ordine a Buckingham Palace, meno notizie trapelano sulla vita dei reali e meglio è. Fino a quando però, messi alle strette, devono raccontare per forza di cose che cosa sta succedendo. I funzionari affermano che le condizioni di Kate Middleton non sono legate a un cancro, ma non specificano di che intervento si tratti, limitandosi a dire che è riuscito. Salvo, poi cambiare le carte in tavola. Ma è la stessa Kate a rivelare la verità.

Kate Middleton: “il momento più difficile della mia vita”

Era il 16 gennaio di un anno fa quando Kate MIddleton, una settimana dopo il suo 42esimo compleanno, veniva ricoverata alla London Clinic e sottoposta a un intervento chirurgico all’addome. La notizia venne annunciata da Kensington Palace solo il giorno successivo e fece velocemente il giro del mondo. Dopo due settimane, Kate esce dalla clinica ma restano i dubbi sul suo ricovero, sui perché di un’operazione all’addome.

Ma a fine marzo 2024 si scopre l’amara verità: è la stessa Kate a rivelarla, in un video indimenticabile. La principessa ammise che all’inizio era stato escluso un tumore, ma dopo l’intervento chirurgico e il relativo esame istologico, è arrivata la diagnosi di cancro. Nella stessa occasione Kate ha spiegato di essere alle prese con la chemioterapia preventiva.

Un anno difficile per Kate, il principe William e tutta la famiglia reale, anche perché, ironia della sorte, anche Re Carlo annunciò di essere malato di cancro, alla prostata. Ma come sta oggi Kate? Lo ha definito “un anno brutale”. L’annuncio di Kate Middleton sulla fine della chemioterapia, a settembre, rappresenta un passo in avanti determinante anche se “a questo stadio non si può dire ancora” che la principessa sia “cancer free”, guarita dal cancro – sottolineava Kensington Palace.

“Il tumore è in remissione” è stato l’annuncio liberatorio di Kate qualche mese dopo. “Significa che la malattia ha risposto alle terapie – spiega Massimo Di Maio, presidente eletto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) -. Tecnicamente, il termine “remissione completa” indica l’assenza di segni che la neoplasia sia in atto. Quando invece il volume del tumore si è ridotto per effetto delle cure effettuate e la persona non accusa sintomi la remissione si definisce parziale”.

Quel triste giorno di gennaio, ora è ancora più lontano.