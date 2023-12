Manuel Basile è la “Persona dell’Anno” 2023 di Fondi e comprensorio

Il nome più votato dalle oltre tremila indicazioni complessive di più nominativi per la “Persona dell’Anno” 2023 è quello di Manuel Basile, agente scelto della Polizia di Stato.

La proclamazione è avvenuta al termine di una spettacolare serata nel Castello Caetani di Fondi venerdì 29 dicembre.

Il riconoscimento è stato consegnato al fratello Gianmarco dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, dal vicesindaco Vincenzo Carnevale, dal presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli. Presenti anche Gabriella Capotosto e Gino Fiore già persone dell’anno negli anni passati.

Manuel Basile era assente per un viaggio già pianificato da tempo e ha ringraziato e salutato tutti attraverso un videomessaggio registrato poco prima di partire.

Il numeroso pubblico presente è andato letteralmente in visibilio con lo spettacolo musicale di Rocco Palazzo della Music Accademy che si è esibito con l’interprete Marta Verrecchia, madrina della manifestazione, e una dozzina di altri cantanti.

Tutta la serata è stata ripresa e il video sarà pubblicato integralmente sui canali social della Pro Loco e Comune di Fondi.

“Siamo fortunati a vivere in una città così bella come Fondi dove non manca nulla” ha detto il vincitore Manuel Basile nel videomessaggio. “Io ho fatto solo il mio dovere di cittadino: avere la possibilità di salvare la vita ad una persona selvaggiamente aggredita deve essere un atteggiamento comune a tutti”. L’agente scelto della Polizia di Stato ha anche aggiunto che “il giorno dopo ho ricevuto tante telefonate, tra queste quella di una persona che mi evidenzia il fatto di aver così salvato indirettamente tante altre vite in cura dal medico immunologo”.

Quella di quest’anno è stata l’undicesima edizione del premio organizzato dall’Associazione Pro Loco Fondi Aps, in collaborazione con il Comune di Fondi, con il patrocinio della Banca Popolare di Fondi.

Durante la serata è stato anche ufficializzato il nuovo direttivo che guiderà la Pro Loco fino alla scadenza del 2027 così formato: presidente Gaetano Orticelli; vicepresidente Sandra Cima; segretario e direttrice Stefania Maria Giulia Di Benedetto; Tommaso Delli Colli, Fabio Cipolla, Emidio Quadrino, Egidio Rocchi membri del direttivo.

Questa la motivazione del premio assegnato:

Manuel Basile è nato a Rimini il 21 luglio 1984, dove il padre finanziere prestava servizio a Ravenna. All’età di tre anni è tornato con tutta la famiglia nella sua città, Fondi.

Laureato in scienze motorie, è coniugato e padre di un bambino di tre anni e mezzo.

Dopo aver prestato servizio nella Marina Militare a Taranto e Venezia per quattro anni, entra nella Polizia di Stato che lo porta a girare l’Italia.

Dal 2016, causa la grande richiesta di forze dell’ordine per il Giubileo della Misericordia, rientra in servizio a Roma.

È in forza alla D.A.G.E.P. (Direzione centrale affari generali e politiche del personale della PS) dove si occupa del sostegno economico ai colleghi con figli con patologie ad andamento cronico; del sostegno agli orfani dei colleghi; al decretare borse di studio ai ragazzi meritevoli. Un lavoro che richiede grande sensibilità, che unita all’esperienza maturata sulle volanti gli ha permesso di risolvere al meglio la situazione drammatica accaduta.

Il giorno 5 ottobre 2023 l’agente scelto, nonostante fosse libero dal servizio, non esitava a intervenire per salvare la vita all’immunologo Francesco Le Foche che nel suo studio medico di via Po a Roma veniva brutalmente picchiato.

La sua azione ha salvato la vita al professore ed evitato danni alle persone presenti nello studio.

Con il suo gesto eroico si è distinto come cittadino esemplare dando lustro alla città di Fondi e comprensorio.