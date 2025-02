Mare Fuori, dalla 5° stagione al film: tutte le novità su una delle serie più attese

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere in anteprima con la quinta stagione della nostra amata serie, Mare Fuori. Finalmente c’è la data.

Sono mesi che attendiamo la nuova stagione di Mare Fuori e adesso possiamo scoprire tutto. A breve uscirà anche il film, che non è il seguito ma il prequel. Ovvero, com’è iniziata tutta la storia della serie con l’ascesa di Rosa Ricci. Andiamo però ai punti salienti della nuova stagione della nostra amata serie ambientata nel carcere minorile di Napoli.

Siamo certi che siete in trepida attesa, anche perché la serie precedente ha diviso il pubblico tra chi l’ha amata e chi no. Quindi vediamo che cosa ci aspetto adesso.

Mare Fuori: tutto sulla quinta stagione

Stiamo parlando di un serie molto amata dal pubblico italiana che sta per tornare con la sua nuova stagione tanto attesa. Come sappiamo le storie ruotano attorno all’Istituto Minorile di Napoli. Dalla precedente stagione è trascorso quasi un anno e per il momento siamo tutti senza Mare Fuori da moltissimi mesi ma questo sembra che stia per terminare.

Si vocifera, in modo sempre più insistente che Mare Fuori 5 dovrebbe andare in onda a partire dal 19 febbraio! Manca davvero pochissimo quindi, se verrà tutto confermato. La precedente stagione era stata divisa in due parti con le uscire a pochissime settimane l’una dall’altra ma non sappiamo ancora cosa succederà questa volta.

Una cosa è certa, tutti gli episodi ci terranno incollati al piccolo schermo come é sempre accaduto con tutte le stagioni! Ma dove potremmo vedere i nuovi appuntamenti? Dovrebbe andare in onda in prima serata su Rai2 e dallo steso giorno anche in anteprima streaming su Rai Play. Per quanto riguarda la nuova stagione tra le nuove entrate troviamo il registra.

Passeremo da Ivan Silvestrino a Ludovico Di Martino, conosciuto al grande pubblico per Skam italia. Questo potrebbe dire una bella ventata di aria fresca alla nostra serie. Il successo della serie dipende sempre dal pubblico ma siamo certi che anche in questo caso non ci saranno problemi, anzi. La produzione ha già confermato da tempo una sesta stagione che si trova in fase di Pre-produzione.

Il successo della quinta stagione farà capire se la prossima, ovvero la sesta, sarà effettivamente l’ultimo capitolo di questa particolare storia oppure se andare avanti con tutto quello che succede in questo carcere minorile tanto amato. Per il momento attendiamo la conferma della messa in onda, come si vocifera a breve, della quinta stagione su Rai2.