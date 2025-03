Maria De Filippi, clamoroso stop: i telespettatori non vogliono crederci

Arriva un clamoroso stop per Maria De Filippi, i telespettatori però stentano a crederci. La scelta della rete è particolare.

La conduttrice più amata di Mediaset si trova di fronte a uno snodo davvero difficile della sua carriera.

Sui social network il pubblico che la ama non è sembrato d’accordo, preoccupato per quanto accaduto e lasciando tutti senza parole. Dalla conduttrice però non è arrivato nessun tipo di risposta, al momento non ha commentato la scelta e probabilmente non lo farà. Considerando la sua eleganza e la sua classe deciderà di far fare il corso alle cose accettando la scelta della rete.

Ma cosa sta accadendo? Perché è arrivato questo stop? Quali sono le motivazioni? Tranquilli, ora vi spieghiamo tutto senza fare nessun tipo di allarmismo, anzi la situazione appare piuttosto tranquilla con altre novità che sono ormai pronte a uscire. E sicuramente il programma di Maria sarà presto rimandato in onda senza nessun tipo di alterazione, almeno questa è la sensazione anche se al momento non ci sono ufficialità.

Clamoroso stop per Maria De Filippi

Il palinsesto di Canale 5 è pronto a subire delle trasformazioni nella giornata di sabato 22 marzo con C’è Posta per te di Maria De Filippi che si ferma, uno stop non annunciato che non ci aspettavamo. Andrà in onda nel pomeriggio Tradimento con una puntata speciale alle ore 14.45, mentre la sera vedremo il serale di Amici 24.

Questo prolungamento di Tradimento ha obbligato alla chiusura di C’è Posta per Te e all’anticipo del serale di Amici, una cosa che non ha reso felici proprio tutti visto che il people show è davvero seguitissimo.

La rete ha pensato però di dare risalto e spazio anche alla soap opera turca che sta ottenendo un successo davvero incredibile e in grado di raggiungere rapidamente la notorietà anche se partita non molti mesi fa.

Di fatto la soap viene anticipata, non andrà in onda come consono alle 15.10, ma 25 minuti prima. Sarà in onda comunque fino alle 16.30 quando lascerà spazio al talk show di Silvia Toffanin, Verissimo. Domenica invece sarà trasmessa dalle 14.30 alle 16.30 e anche durante il prime time dalle 21.30 in poi.

Un successo incredibile di Tradimento che rimane sulla scia dei vari appuntamenti delle varie serie turche che nel corso del tempo si sono rincorse e hanno raggiunto ottimi risultati nel corso del tempo. Quando però c’è un cambio c’è sempre il pensiero che gli ascolti possano crollare, cosa che non è accaduta però oggi.