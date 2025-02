Maria De Filippi tra le regine della tv, ma sapete dove vive l’iconica conduttrice?

Lei è la regina della televisione italiana ma dove abita? Scopriamo insieme qualcosa della sua vita privata al quale tiene sempre moltissimo!

Sul piccolo schermo la possiamo vedere ogni giorno con il programma dove spera di far trovare l’amore alle persone che partecipano, sia over che no. Lei è una donna che ama il suo lavoro e la vediamo sempre impegnatissima nei progetti che ha, un esempio? La scuola di Amici, oppure C’è posta per te che è iniziato da pochissimo.

Ma sapete dove abita e com’è la sua abitazione? Andiamo a scoprirlo insieme magari anche con qualche piccolo segreto! Scorri le prossime righe, per sapere anche se sei trova a Roma o a Milano!

Maria De Filippi, ecco la sua bellissima casa

Lei è una delle conduttrici maggiormente amate dal pubblico, oltre ad essere il volto per eccellenza delle reti Mediaset che non ha mai lasciato. La troviamo al timore dei suoi programmi da moltissimi abbi ma cosa sappiamo veramente di lei e di dove abita? Iniziamo dicendo che la sua casa romana si trova nel quartiere Parioli.

Una zona molto esclusiva della bellissima città di Roma. La sua abitazione è un rifugio per stare lontano dai riflettori. In questa zona si possono trovare anche altri personaggi famosi. Le case che possiamo trovare, infatti, solitamente sono di grandi metrature o hanno entrate incredibili con viali alberati. Ovviamente, essendo un luogo così particolare il costo è molto alto.

Stando al sito, Idealista parliamo di una vendita che si aggira attorno ai 5664euro/m2. Anche le case che sono in affitto non scherzano come prezzo, parliamo di 19,3euro/m2 con un aumento lo scorso anno del 10.5%. Ma arriviamo alla casa di Maria De Filippi. Come è facile immaginare non vi diciamo l’indirizzo ma cosa possiamo trovare al suo interno.

Viene descritta come una villa elegante e molto classica con ampi saloni molto luminosi e opere d’arte che danno un vero e proprio tocco di stile ai vari ambienti. Solitamente, Maria, non ha mai mostrato la sua casa tranne che in una particolare eccezione. Parliamo della puntata andata in onda nel 2018 di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio.

Per quanto riguarda la sala troviamo anche una libreria a parete incassata nel muro. La casa ha un lunghissimo corridoio bianco con scaffali e piani nel muro. Il pavimento è lavorato. Passiamo alla cucina che anche in questo casa ha finiture in legno chiaro e piani bianchi. Anche se non sembra particolarmente grande ha elettrodomestici di ultima generazione.

Insomma una casa elegante e signorile proprio come lei e l’amato marito Maurizio Costanzo che purtroppo é venuto a mancare a febbraio del 2023 lasciando un grande vuoto nel pubblico ed ovviamente nella moglie e nei figli.