Massimo Bottura, chi è la moglie Lara Gilmore: tutto su di lei

Lui è uno chef super stellato che avremmo modo di vedere questa sera sulla Rai ma che cosa sappiamo della moglie? Scopriamolo, rimarrete senza parole.

Un super chef che sarà ospite nel programma condotto da Antonella Clerici di questa sera che si chiama “La cena di Natale”. Parliamo di Massimo Bottura, una vera e propria eccellenza italiana. Sappiamo che è spostato da molti anni con Laura Gilmore ma chi è e che cosa fa nella vita? Scopriamo qualche piccolo aneddoto della coppia.

Una vita sicuramente particolare vissuta accanto ad uno chef di così alto livello come Massimo Bottura. Non di dilunghiamo e scopriamo tutto su questa bellissima donna.

Laura Gilmore la bellissima moglie di Massimo Bottura

Uno chef di fama mondiale che ha sposato una donna bellissima e davvero unica. In questo caso non possiamo solamente dire che dietro ad un grande uomo c’è una grande donna. Per Massimo tutto nella vita deve essere perfetto ed in Laura ha trovato proprio questo. La coppia di occupa di Osteria Francescana di Modena in modo impeccabile.

Sono un concetto unico di successo. Ma cosa sappiamo su Laura? Nata nel 1968 a Washington dove il padre è Kenneth Gilmore, giornalista e direttore del Reader’s Digest mentre la mamma Janet è appassionata di cucina da sempre. La coppia si incontra a New York nel 1993. Lui è in cerca di un luogo dove sperimentare la sua cucina e lei vuole rimboccarsi le maniche.

Non era la prima volta che Bottura iniziava il suo servizio al Le Cirque di New York (400 coperti) senza un aiuto e Laura iniziava il primo giorno come barista. Questo è l’inizio del loro amore. Massimo Bottura é stata colpito da Lara per la sua allegria unita a determinazione e pazienza. Con un pizzico di follia, dato che dopo 5 mesi da questo incontro prende un aereo dal’America per arrivare in una piccola cittadina emiliana dove si svolgerà tutta la sua vita.

Insieme hanno anche creato Il Tortellante Aut Aut un laboratori didattico per la pasta fresca dedicato a ragazzi e giovani affetti da disturbi dello spetto autistico come Charlie, il loro secondo figlio. La coppia si sposa poco prima di aprire l’Osteria Francescana una vera e propria pietra miliare per la loro famiglia.

Ma Laura che cosa inizia a fare a Modena? Fonda un magazine che si chiama Cube ed apre un negozio di seconda mano americano. Si trova sempre vicino a Massimo Bottura in ogni occasione anche se deve rinunciare a qualche cosa per lei. Un esempio? Bottura fa un stage a El Bulli di Ferran Adrià anche se è in dolce attesa di Charlie ed in casa si occupa da sola della figlia grande Aleza e del ristorante.

Laura si occupa del marketing del ristorante facendo in modo che tutti fili liscio sempre. Una donna dai mille talenti e che accanto al marito ha fatto la sua missione d’amore e di vita! E tu conoscevi questa grandissima donna che si trova vicino a Massimo Bottura?