Max Giusti in scena a Latina con il suo show tutto da ridere: dove acquistare i biglietti

Imperdibile spettacolo teatrale tutto da ridere di Max Giusti, in scena a Latina: quando e dove si svolge e dove acquistare i biglietti.

Lo stiamo vedendo su Rai 2 impegnato nel suo nuovo show 99 da battere. Stiamo parlando ovviamente del celebre conduttore e comico Max Giusti. Il presentatore è di fatto tornato sul piccolo schermo con un format che prende le mosse dall’omonimo programma belga 99 To Beat, che vede sfidarsi 100 concorrenti di età compresa tra i 18 e i 98 anni che, dopo aver superato una serie di prove, provano a vincere il montepremi in palio di 99 mila euro.

“Cercavo un format che fosse solido, ben strutturato e innovativo. Volevo un programma che non fosse incentrato su di me, ma che avesse una sua forza” ha dichiarato Giusti, parlando della sua nuova trasmissione.

Nel frattempo, però, il comico è anche intento a portare in scena a teatro il suo spettacolo tutto da ridere, intitolato Bollicine. Fra le varie tappe del suo tour, non mancherà una data pure a Latina.

Max Giusti in scena a Latina con il suo show tutto da ridere: info e biglietti

Un inizio anno pieno di appuntamenti quello del presentatore e comico Max Giusti, il quale ha cominciato il 2025 con tantissime novità lavorative. Oltre al debutto su Rai 2 della sua nuova trasmissione 99 da battere, Giusti è al momento anche impegnato in una tournée teatrale che lo vede protagonista del suo show Bollicine, scritto in collaborazione con Giuliano Rinaldi.

In questo spettacolo l’attore e comico interpreta se stesso e dialoga con il pubblico a proposito della sua vita, della sua carriera e di alcune tematiche attuali, a proposito delle quali si esprime con grande ironia e leggerezza, come è nel suo stile. In particolare, affronta la questione del “politicamente corretto” senza troppi peli sulla lingua.

Nel complesso Giusti offre ai suoi fan uno show energico e divertente, con qualche imitazione dei personaggi che spesso fa anche in tv. Sul palco insieme al comico non mancherà la SuperMaxBand, composta da Fabio Di Cocco (pianoforte), Pino Soffredini (chitarre), Fabrizio Fasella (basso) e Daniele Natrella (batteria).

L’appuntamento a Latina è per sabato 22 febbraio alle ore 21.00 al Teatro D’Annunzio. Chi fosse interessato ad acquistare i biglietti, può farlo direttamente sul sito Internet di Ticketone e presso il botteghino del teatro, aperto giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e nei giorni di spettacolo da un’ora prima.