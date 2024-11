Mettili dietro ai termosifoni e raddoppieranno l’efficacia: addio dispersione di calore

Forse nessuno te l’ha mai detto prima, ma se li metti dietro ai termosifoni il calore in casa non si disperde e risparmi pure sulla bolletta.

Con l’arrivo dell’inverno le bollette del gas tornano ad aumentare drasticamente. Questo perché la maggior parte delle persone, nonostante l’avvento di sistemi di riscaldamento più moderni ed ecologici, sfrutta ancora le tradizionali caldaie a gas.

Per questo motivo, tantissime famiglie cercano di adottare una serie di piccoli accorgimenti per riuscire a ridurre almeno in parte i costi. Per esempio, a tale scopo, è possibile abbassare di un grado la temperatura sul termostato oppure quella dell’acqua sanitaria. Inoltre, è buona norma utilizzare le valvole dei caloriferi per regolare il calore nelle diverse stanze in modo da non sprecarlo.

C’è poi una soluzione più costosa che però a lungo raggio permette di mettere da parte un bel gruzzoletto. Vale a dire sostituire i vecchi infissi e rifare il cappotto termico dell’edificio, così da evitare inutili dispersioni di calore.

Detto ciò, c’è anche un altro utile stratagemma che può venirci in soccorso in simili situazioni. Basta mettere questi ‘dispositivi’ dietro ai caloriferi e la stanza risulterà immediatamente più calda senza costi aggiuntivi in bolletta.

Se li metti dietro ai termosifoni la stanza è più calda e risparmi in bolletta

Come abbiamo anticipato, c’è un sistema super efficace per evitare la dispersione di calore in casa. Se metti questi ‘dispositivi’ dietro ai caloriferi la stanza sarà subito più calda senza costi extra in bolletta. Stiamo parlando dei pannelli termoriflettenti. In pratica, sono delle sottilissime lastre di polietilene (un materiale resistente alle temperature e agli urti) da applicare tra i caloriferi e il muro.

Grazie a questo accorgimento, non sarà più necessario tenere i termosifoni al massimo per riscaldare la camera, perché il calore andrà a diffondersi in maniera più uniforme e senza dispersione nell’ambiente. Chi li ha già provati ha riscontrato un aumento del 10% dell’efficienza energetica, che va di pari passo con una significativa riduzione del costo delle bollette.

Che dire? Massima resa con il minimo investimento. Sì, perché i pannelli termoriflettenti costano mediamente dai 6 agli 8 euro al metro quadro e si possono installare facilmente in totale autonomia. Basta eseguire due tagli in verticale in corrispondenza dei ganci su cui il calorifero è posto e riporre il pannello, inserendolo dal basso verso l’alto.

Inoltre, è possibile scegliere fra diverse tipologie di pannelli. Ci sono quelli dotati di film riflettente alluminizzato, con delle zigrinature che aumentano la superficie riflettente, i pannelli che grazie ad una serie di bolle d’aria consentono di ridurre la trasmittanza del pannello e i pannelli che oltre all’impermeabilità esterna sull’alluminio aggiungono un effetto “anticondensa”. Ce n’è per tutte le esigenze!