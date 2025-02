“Mi ha sconvolta, che scottatura!”: Gigliola Cinquetti rivela ciò che ha vissuto da giovanissima

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato l’amata cantante Gigliola Cinguetti stupendo letteralmente tutti. Le sue parole, non era mai successo prima!

Abbiamo modo di vederla in televisione ogni settimana dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo. Parliamo della cantante super amata Gigliola Cinguetti. La veste che ricopre in questo momento è come Coach nel programma condotto da Marco Liorni, Ora o mai più. In una recente intervista ha aperto il suo cuore come non mai.

Ecco che cosa ha dichiarato lasciando tutto completamente senza parole. Scopriamo insieme a che cosa si riferiva quando si è scottata e soprattutto se è in amore per colpa di chi. Scorri le prossime righe!

Gigliola Cinguetti apre il suo cuore e confessa tutto

Sappiamo molto bene che non ha un grandissimo rapporto con la televisione Gigliola Cinguetti, infatti erano anni che non la vedevano sul piccolo schermo. Lei ama tanto il palcoscenico ma per cantare e non fare altro. In questo momento, come dicevamo prima la vediamo nel programma del sabato sera condotto da Marco Liorni su Rai1.

Un talent un po’ diverso dal solito, ovvero si esibiscono tutti artisti che hanno raggiunto già l’apice del successo ma poi hanno visto un momento di crisi. Ci sono vari giudici, oltre Gigliola Cinguetti e parliamo di nomi importantissimi come Rita Pavone, Raf, Riccardo Fogli, Patty Pravo e Marco Masini. Ogni giudice ha un talento al quale fare da mentore, nel caso di Gigliola è Pierdavide Carone.

In una recente intervista ha parlato di questa sua nuova esperienza in tv. Gigliola ha confessato di sentirsi cose se arriva dal Marte! Ha continuato dicendo che trova molto stimolante mettersi in gioco con altri artisti anche non della sua epoca musicale. Ha continuato parlando del suo rapporto con la televisione che come lei stessa ha definito è “Mordi e fuggi, io sono una che vado, canto e scappo.”

Si è poi passati a parlare del suo enorme successo avuto da giovanissima:

“Mi ha molto destabilizzata, mi ha sconvolta. Credo di aver ricevuto una sorta di scottatura dalla quale poi ho reagito spesso ritraendomi quando c’era il pericolo di bruciarmi di nuovo in modo così forte, però allo stesso tempo capisco quanto sia un privilegio….”

Ha continuato dicendo che è entrata nelle vite di molte persone e spesso le raccontano anche anedotti legati alle loro famiglie e alla sua musica, qualcosa per il quale non rinuncerebbe assolutamente mai. E voi avevate immaginato che il successo così in giovane età poteva aver creato qualche problema a Gigliola Cinguetti? Per il momento continuiamo a goderci la sua bravura il sabato sera!