Mi hanno invitato a pranzo per Carnevale, faccio le mie chiacchiere furbe velocissime e sembrano comprate persino in pasticceria

Se hai ricevuto un invito dell’ultimo minuto per Carnevale, devi provare le chiacchiere furbe velocissime: le fai in un lampo e sembrano comprate in pasticceria!

Il Carnevale è da sempre un momento magico, la festa sia dei grandi che dei bambini in cui ci si traveste da ciò che si vuole e si gustano tanti sfiziosi manicaretti: partendo dalle paste ricche di sugo con carni cotte lentamente che diventano tenerissime, passando ovviamente per i dolci più famosi quali castagnole, graffe, ciambelle fritte e le fantomatiche chiacchiere. Queste sono sfoggiate con orgoglio in molte vetrine delle pasticcerie già da inizio febbraio e ci hanno fatto compagnia per un bel po’.

Siamo ormai agli sgoccioli, dopo il martedì grasso entreremo ufficialmente in Quaresima, preparandoci ad accogliere ad aprile la Pasqua, tuttavia questi sono gli ultimi due giorni in cui lasciarsi andare ai piaceri di gola. Se avete ricevuto un invito improvviso, le chiacchiere fatele voi così: sono furbe, velocissime e sembreranno proprio comprate in pasticceria, scopriamo subito la ricetta!

Chiacchiere furbe e velocissime, la ricetta perfetta per un invito improvviso: stupisci tutti

Queste chiacchiere furbe e velocissime si preparano davvero in pochi minuti, l’impasto è per l’appunto rapido e intelligente, senza dover attendere tempi di riposo o altro: basta stenderlo successivamente con un matterello, tagliarlo con una rotella dando la classica forma a rettangolo e tuffare in olio bollente, oppure cuocere in forno a 180° per circa 20 minuti. Insomma, la soluzione perfetta per un invito improvviso, scopriamo subito come realizzarle!

Ingredienti per circa 30 chiacchiere

250 gr di farina 00;

2 uova medie;

2 cucchiai di zucchero;

2 cucchiai di olio di semi;

1 cucchiaio di grappa o vino bianco;

1/2 bustina di lievito vanigliato per dolci;

Scorza grattugiata di 1/2 arancia;

Olio per friggere q.b.

Preparazione