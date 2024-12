Mina Settembre 3, proprio lei non ci sarà nella fiction: era tra le preferite dal pubblico

La notizia su Mina Settembre 3, che a breve vedremo in onda, lascia completamente senza parole. Ecco chi non ci sarà! Una protagonista davvero unica della fiction.

Nel giro di pochissime settimane avremo modo di vedere la terza serie di questa fiction molto amata. Mina Settembre ha letteralmente catturato il cuore dei suoi telespettatori. Ma proprio in queste ore arriva una notizia che non piacerà a nessuno. Parliamo di un addio alla serie che non ci aspettavamo assolutamente.

Scopriamo insieme le anticipazioni che ci lasciano con un pizzico di amaro in bocca poco prima di Natale. Andiamo a vedere nel dettaglio chi dirà addio a Napoli e alla serie.

L’addio che nessuno voleva vedere a Mina Settembre 3

Finalmente una bellissima notizia per quanto riguarda una serie televisiva che ha conquistato tantissimi consensi di pubblico. Parliamo di Mina Settembre che a breve vedremo per la terza stagione. Stando alle indiscrezioni che ci sono sul web però ci sarà un addio davvero molto importante che nessuno si aspettava.

La protagonista del programma è Serena Rossi. Ma in quale giorno la rivedremo sul piccolo schermo? Stando a quello che sappiamo il 12 gennaio ci sarà il primo appuntamento di stagione. Ecco arrivare però l’addio definitivo al programma da parte di Marina Confalone che interpretava Olga, la madre di Mina.

In questa serie, infatti, non avremmo il piacere di vederla sul piccolo schermo. Una notizia che ha colpito in modo profondo i suoi fedeli spettatori, che saranno orfani di un personaggio amatissimo. In questa stagione, infatti, Mina si troverà ad affrontare la scomparsa dell’amata madre Olga con il quale aveva un legame speciale.

Nelle stagioni precedenti per qualsiasi problematica la donna si rivolgeva a lei. Ma, come in tutte le cose ci sarà sicuramente un’altra figura femminile che verrà in suo soccorso, anche se questo intenso dolore potrebbe cambiarla leggermente nei suoi comportamenti. Quindi non ci resta che attendere qualche settimana prima di scoprire le nuove storie raccontate da Mina Settembre.

Una bravissima donna che lavora al consultorio con una vita personale sempre molto complicata inizialmente divisa dall’amore di due uomini e poi, dopo la sua scelta, le cose andranno per il meglio? Non possiamo saperlo! Se vogliamo, possiamo recuperare la seconda stagione anche su RaiPlay ed essere perfettamente in linea con gli avvenimenti passati.