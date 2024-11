NCIS 22, doppio storico addio: dopo Gibbs vanno via anche loro

NCIS 22, in arrivo un doppio storico addio? Dopo l’uscita di scena di Gibbs potrebbe toccare anche ad altri due amatissimi personaggi.

NCIS è la fortunatissima e longeva serie tv ideata da Donald P. Bellisario e Don McGill, nata come uno spin-off di JAG – Avvocati in divisa. Al momento in Italia sta andando in onda su Rai 2 la ventunesima stagione. La seconda dall’uscita di scena del personaggio simbolo della fiction, Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon).

Al suo posto, è subentrato l’Agente Speciale Supervisore Alden Parker (Gary Cole), un ex agente dell’FBI ed investigatore esperto. In tanti hanno giurato di non voler più seguire NCIS dopo l’abbandono di Gibbs, cosa che era fra l’altro già successa in passato con la dipartita di altri iconici perosnaggi come Kate Todd (Sasha Alexander), Ziva David (Cote de Pablo) e Anothony Dinozzo (Michael Weatherly). Alla fine però i veri appassionati della serie non hanno saputo resistere alla tentazione di guardare le nuove puntate.

Ad ogni modo, pare che nella stagione 22 potrebbe esserci un doppio storico abbandono da parte di altri due amatissimi personaggi.

NCIS 22: doppio storico addio? Cosa sappiamo finora

Come confermato lo scorso aprile dalla CBS, NCIS 22 si farà. In America la serie ha fatto il suo debutto il 14 ottobre 2024, in concomitanza con il nuovo prequel NCIS: Origins. In Italia, invece, è probabile che bisognerà aspettare il 2025. Il finale della ventunesima stagione lascia aperte alcune questioni da risolvere, come ad esempio il futuro della relazione fra l’agente speciale Jessica Knight (Katrina Law) e il dottor Jimmy Palmer (Brian Dietzen), dopo che la donna ha ricevuto un’interessante offerta di lavoro lontano da casa.

Ma che cosa sappiamo finora a proposito della ventiduesima stagione? Jessica e Jimmy lasceranno la serie? Ebbene, di sicuro nelle nuove puntate vedremo ancora l’agente speciale senior Timothy McGee (Sean Murray), l’agente speciale Nick Torres (Wilmer Valderrama), la specialista forense Kasie Hines (Diona Reasonover), il direttore Leon Vance (Rocky Carroll) e l’agente speciale supervisore Alden Parker.

Per quanto riguarda Jessica Knight e Jimmy Palmer, il finale della precedente stagione lascerebbe intendere che la coppia possa decidere alla fine di uscire di scena con l’escamotage di un trasferimento. In realtà , da quello che sappiamo ad oggi, i due attori sembrerebbero essere confermati all’interno del cast di NCIS 22. Staremo quindi a vedere come si evolverà la loro relazione e le vicende legati agli altri personaggi della serie.