Nel cassetto di casa tua c’è sicuramente questo oggetto, vale 5 mila euro: assurdo!

Potresti avere un tesoro in casa e non saperlo. Oggi è il momento di rovistare nei cassetti di casa dimenticati o nei bauli in soffitta.

I collezionisti sono alla ricerca di monete introvabili eppure in circolazione ma attenzione perché spesso sui siti e-commerce si leggono valutazioni spropositate e prive di fondamento. Occorre rivolgersi a veri esperti di numismatica.

Chissà quanti di voi avranno conservato le vecchie lire, non tanto con l’idea che un giorno potevano valere un tesoro, ma anche solo per un ricordo degli anni in cui si è nati e cresciuti. I Nati negli anni 2000 probabilmente non sanno nemmeno come siano fatte monete e banconote del vecchio conio, a meno che i genitori o i nonni non le abbiano nascoste in qualche angolo della casa, o in soffitta.

I collezionisti di numismatica sono sempre più numerosi ed è a questi che bisogna rivolgersi nel caso trovaste le monete di cui stiamo per parlarvi. Diffidate dai siti e-commerce che sparano cifre astronomiche per pezzi che a malapena possono valere 2 o 3 euro. Ora preparatevi a rispolverare quel vecchio sacchetto dove avete conservato le monete delle vecchie lire. Potreste essere ricchi e non saperlo.

Le monete in lire che possono valere migliaia di euro: controllale tutte

Difficilmente i collezionisti di monete si interessano agli euro, se non in rarissimi casi. Al contrario sono alla continua ricerca di vecchie lire dimenticate che sono ancora in circolazione, nascoste chissà in quale cassetto o baule. Non tutte le monete che avete conservato saranno preziose ma se trovate la data giusta è fatta: potrete diventare ricchi all’improvviso o nella peggiore delle ipotesi togliervi qualche sfizio che avevate accantonato.

Una tra le monete più richieste è quella da 2 lire Olivo, sono state coniate e distribuite nel 1947 con il simbolo dell’olivo sul retro. Se dovessero presentare clamorosi errori di conio diventano veri e propri tesori. Se sulla moneta è presente una battitura doppia, o se ci sono difetti nella scritta il valore sul mercato dei collezionisti può salire fino a 5.000 euro.

Un’altra moneta molto richiesta è la 100 lire Minerva, probabilmente ne troverete molte tra i vostri cimeli, ma quella che ha davvero valore è del 1954 con la scritta “prova”. Sono rare, vi avvisiamo, perché furono distribuite in pochissimi esemplari ma se doveste trovarle sappiate che praticamente avete 3.000 euro in tasca. Le 10 lire spiga del 1954 vengono acquistate anche loro intorno ai 3.000 euro specie se presentano due errori di conio: l’incisione a doppia spiga, al posto della spiga singola, e l’assenza di alcune lettere nella scritta sul retro.

Un esemplare di 50 lire Vulcano del 1980 con la figura sul retro priva di alcuni tratti o incisa male, può valere 2.000 euro. 1.500 euro invece per una moneta da 100 lire del 1972. Le particolarità da ricercare, in questo caso, sono il cattivo posizionamento della dicitura “Repubblica Italiana” sul retro, e l’assenza di alcune lettere dalla scritta. E poi c’è la moneta da 500 lire d’argento Caravelle, creata per celebrare l’impresa di Cristoforo Colombo. I primi esemplari di questo pezzo vennero distribuiti nel 1957 con una versione di prova in cui le vele delle navi erano posizionate in senso contrario rispetto a quelle del vento. Sembra ce ne siano ancora a migliaia in circolazione e se le trovi hai fatto Bingo: valgono 10.000 euro!