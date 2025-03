Netflix, addio a un’amatissima serie tv: non ci sarà una nuova stagione

Anche se qualcuno ha annunciato la seconda stagione della serie, sembra proprio che non ci sarà perché Netflix vuole mettere la parola fine.

Una serie attesa in tutto il mondo, i produttori di Netflix che ci hanno creduto, hanno investito milioni e hanno raccolto pubblicità importanti per guadagnare sul grande investimento fatto. Ma le cose non sono andate come speravano.

Il successo che tutti speravano rischia di diventare un flop dalle dimensioni inquietanti, anche perché le aspettative erano altissime e gli esperti produttori di Netflix non si aspettavano un epilogo simile. Pare sia inevitabile. La serie presentata in pompa magna in tutto il mondo è stata stroncata dall’audience e dai media e l’annunciata seconda stagione, al 90% non ci sarà. Per buona pace dei 100 milioni investiti e gli annunci della protagonista. E non una protagonista qualunque.

Serie Netflix, è stato un flop: salta la seconda stagione di Meghan Markle?

With Love, Meghan, è uscito dalla top ten dei programmi più visti di Netflix e solo dopo sei giorni dal suo debutto e inevitabilmente il contratto tra la moglie del principe Harry e il colosso streaming Netflix ora è in forte dubbio. La duchessa di Sussex aveva annunciato, anche attraverso i social, l’arrivo della seconda stagione della serie ma pare che il rinnovo non sarebbe stato ancora siglato ed è seriamente in pericolo. I social e le più importanti testate giornalistiche hanno stroncato la serie tv e anche l’audience non ha sorriso a Meghan.

I media non hanno avuto pietà per la serie tv Netflix che vede protagonista Meghan Markle.

Il Telegraph ha definito il prodotto “un esercizio di narcisismo”, mentre Variety lo ha stroncato descrivendolo come “un viaggio dell’ego a Montecito che non vale la pena intraprendere” E ha proseguito: “Lo spettacolo si svolge come una marcia forzata, in cui gli ospiti di Meghan devono, come prezzo per poter condividere un pomeriggio in una cucina fatta per la TV con lei, elogiarla per primi. Con l’amore, Meghan è fatta con una grande quantità di amore, nel senso che l’amore più grande di tutti è quello che una persona ha per se stessa”.

A preoccupare Netflix, con cui i Sussex hanno firmato un contratto da 100 milioni di dollari è soprattutto la linea di prodotti pubblicizzati; As Ever, marmellate, articoli per la casa e il giardinaggio, su cui sono stati fatti importanti investimenti e che verranno distribuiti e venduti in due dei più grandi centri commerciali d’America, il King of Prussia Mall di Philadelphia e il Dallas Galleria. Si teme che vista l’audience bassa della serie (solo l’11% di gradimento) possa intaccare anche l’acquisto dei prodotti pubblicizzati.