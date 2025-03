Netflix, se n’è andato per sempre: sono tutti sotto choc

Netflix si trova a dover affrontare una situazione improvvisa e che nessuno si aspettava, sono tutti sotto choc: se n’è andato per sempre.

Attimi di tensione nell’azienda più famosa dello streaming video con alcune parole che lasciano riflettere. Che sta succedendo?

Negli anni Netflix si è guadagnato, anche in Italia, il posto di leader dello streaming con tanti prodotti avvincenti, serie tv in esclusiva e anche esclusive da far girare la testa. Fino a quando però i competitor hanno alzato la guardia, dimostrando di avere qualcosa in più e di poter proporre anche delle idee differenti rispetto a quanto visto nel passato.

Oggi però arriva una notizia che fa impallidire e che ci spiazza, legata al gigante statunitense, un addio improvviso che sembra mettere in forte crisi l’industria e che rischia di farci cancellare per sempre dalla stessa. Sono tanti gli utenti che sui social network hanno voluto lasciare un pensiero e/o un ricordo facendo capire come la situazione sia davvero tragica.

Ma cosa è accaduto? Andiamo a scoprirlo insieme da vicino.

Addio a Netflix per sempre, la notizia che spiazza

Netflix subisce un duro colpo con l’addio per sempre di Mike Verdu, uno dei responsabili dell’iniziativa gaming sulla piattaforma streaming americana che ancora non decolla ma che sembra di fatto essere una delle rivoluzioni del 2025.

Questi era un personaggio molto importante all’interno dell’azienda visto che si trattava del capo del gaming e dell’Intelligenza Artificiale Generativa in grado di dare un contributo davvero importante con la sua personalità e la sua esperienza. Era entrato nel 2021 nell’azienda proprio per strutturare e lanciare una divisione videoludica della piattaforma, riuscendoci in parte.

Il suo addio si inserisce all’interno di un discorso di stravolgimento dell’azienda che sta cambiando l’approccio al mondo dei videogame con tanti licenziamenti e anche cancellazione di progetti. Nel percorso dentro Netflix Verdu ha attraversato diverse fasi all’interno dell’azienda, riuscendo a dare tutto il suo meglio.

L’ultimo ruolo prima dell’addio è stato quello di vicepresidente dell’Intelligenza Artificiale Generativa applicata ai videogiochi un ruolo assunto a novembre scorso e che dunque era fresco fresco. Lo stesso Verdu attraverso Linkedin ha specificato: “Quanto visto negli ultimi mesi era in realtà una transizione pianificata”.

Vedremo ora quali saranno le novità legate proprio a Netflix e come si comporterà nella gestione di diversi aspetti legati al mondo del videogame e che ancora rimane un pallino per ampliare la community che l’azienda ha in testa e che vuole assolutamente raggiungere.