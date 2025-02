Niente ammorbidente né deodorante: è questo il segreto per avere un bucato profumato per intere settimane

Per avere un bucato sempre profumato non servono l’ammorbidente né il deodorante, ma questo rimedio casalingo infallibile.

Quanto sarebbe bello che i nostri vestiti fossero sempre profumati anche diversi giorni dopo il lavaggio? Invece, spesso e volentieri, cominciano ad odorare di chiuso e di umido non appena vengono riposti in cassetti e armadi.

Ma niente paura, perché esiste un rimedio infallibile che non sfrutta l’utilizzo né dell’ammorbidente né del deodorante, ma degli ingredienti naturali che hai già in casa. Sei curioso di saperne di più? Prima, però, di svelare in che cosa consiste questo sistema ‘miracoloso’, andiamo a vedere quali accorgimenti si possono adottare per risolvere il problema all’origine.

Il segreto per un bucato sempre profumato: dì addio ad ammorbidente e deodorante

Se vuoi avere un bucato bello profumato anche diversi giorno dopo il lavaggio devi innanzitutto adottare qualche semplice, ma efficace accorgimento. In primis è buona norma non accumulare troppi panni sporchi nel cesto della biancheria. Quando poi si passa al lavaggio, bisogna scegliere con cura il programma. In generale è meglio impostare basse temperature per eliminare completamente germi e batteri.

Inoltre, è importante usare correttamente detersivo e ammorbidente. Nel caso in cui se ne utilizzino in quantità eccessive si rischia di ottenere l’effetto contrario a quello desiderato o, peggio ancora, si possono danneggiare i vestiti o la lavatrice stessa. E poi occorre scegliere detergenti di qualità, meglio se ecologici.

Pure l’asciugatura merita particolari attenzioni. Sia che si usi l’asciugatrice, sia che si stendano i panni all’aria aperta. Qualora infatti si vadano a riporre in armadi e cassetti indumenti non perfettamente asciutti, questi inizieranno subito a puzzare di umido. Infine, anche stirare può essere d’aiuto per mantenere il bucato profumato. Basta aggiungere all’acqua distillata un aroma leggero e sentirai che fragranza!

Ma al di là di questi accorgimenti, c’è un metodo per indossare sempre vestiti super profumati. Basta preparare questa miscela fai da te. Mischia insieme mezza tazza di acqua, un quarto di tazza di vodka e 5 gocce del tuo olio essenziale preferito. Noi consigliamo di optare per lavanda o eucalipto, ma tu puoi scegliere quello che vuoi.

Travasa infine il tutto in un flacone spray, chiudi il tappo, agita energicamente e nebulizza il mix nell’armadio all’occorrenza. Il trucco segreto in questo caso è l’utilizzo della vodka, che servirà a stabilizzare meglio l’odore degli oli essenziali. Una vera genialata!