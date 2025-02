Non butto mai lo yogurt scaduto: in inverno mi fa risparmiare una fortuna quando lo uso così

Scopriamo insieme come possiamo utilizzare lo yogurt che è scaduto senza doverlo buttare assolutamente. Rimarrai stupita perché è davvero utilissimo!

In casa quasi sempre abbiamo almeno un barattolino di yogurt, spesso anche quello grande. Lo mangiamo per colazione o magari per merenda, ma capita, specialmente in inverno che la voglia di mangiarlo non è poi così tanta perché fa freddo. Ecco, quindi, che spesso ci capita che scada senza che nessuno lo ha toccato.

Ovviamente non possiamo buttarlo senza averlo utilizzato perché sarebbe un vero e proprio peccato. Scopriamo insieme come utilizzarlo in modo alternativo ma davvero molto utile.

Yogurt scaduto? Non c’è problema utilizzalo così

Sappiamo molto bene che lo yogurt ha tantissime proprietà che ci fanno bene. Mangiarlo è un vero e proprio toccasana ma sai che è anche un nostro alleato per la bellezza? Ovviamente possiamo utilizzare questi consigli che ti stiamo per dare sia con lo yogurt che non è scaduto ma noi ti consigliamo di farlo anche con quello scaduto, in questo modo non avrai sprecato i tuoi soldi.

Ma come lo possiamo utilizzare? Realizziamo un perfetto impacco per i capelli, specialmente se sono secchi o appesantiti dallo smog. In questo casa ci basta massaggiare sul cuoio capelluto lo yogurt, meglio bianco, e distribuirlo su tutti i capelli. Lasciamolo in posa per circa 30 minuti. Se amiamo il profumo del cocco possiamo unire anche due cucchiai di olio di cocco e due di miele.

In questo modo avremmo una maschera incredibile che ci aiuterà ad avere capelli lucidi e puliti. Un altro utilizzo incredibile è quello di una crema mani. Possiamo unire lo yogurt ed il limone fresco. Massaggiamo sulle unghie e sulle mani lasciando in posa per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo sciacquiamo con acqua tiepida.

Le nostre mani saranno super morbide. Volendo possiamo unire anche il miele ma dobbiamo lasciare poi in frigorifero per alcune ore. Avremmo la consistenza di una crema. Come vedi gli utilizzi dello yogurt scaduto sono davvero molto utili e ci permettono di non sprecare i nostri soldi anche se ci siamo dimenticati in frigorifero il nostro yogurt.

Ovviamente possiamo anche comprarlo con questo scopo ma in caso scegliamo le confezioni da due vasetti che sono maggiormente gestibili rispetto a quella grande. Lo yogurt poi in cucina è molto utile, specialmente se è quello bianco ed intero. Quindi da questo momento in poi puoi utilizzare il nostro caro yogurt anche per la tua bellezza senza dover spendere un capitale. Non male vero?