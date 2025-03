Non il bicarbonato, ma questo rimedio super economico per pulire tutta la casa: è la svolta che attendevi

Il rimedio di cui ti parlerò è un alleato di tutte le casalinghe. Naturale, economico ed ecologico, rappresenta una soluzione per ridurre l’uso di prodotti chimici e risparmiare. E soprattutto, è ancora più versatile del bicarbonato di sodio… puoi usarlo per fare quasi tutto!

Oggi ti voglio parlare di un prodotto che per me ha rappresentato una vera e propria svolta. Con una confezione (che per giunta ha una durata davvero lunga!) ci posso pulire la casa intera. Infatti, è un rimedio della nonna ESTREMAMENTE versatile, che torna utile per il bucato, per la cura della persona e per pulire numerose superfici.

A cosa mi sto riferendo? Al Sapone di Marsiglia! Oltre ad essere molto utile costa anche relativamente poco. Meglio avere una saponetta che va bene per tutto piuttosto che acquistare tantissimi prodotti spesso troppo costosi.

Cos’è il Sapone di Marsiglia e come usarlo

Il sapone di Marsiglia è un sapone naturale tradizionalmente prodotto in Francia, a base di oli vegetali (come olio d’oliva, cocco o palma). Non contiene coloranti, profumi sintetici o additivi chimici, il che lo rende ipoallergenico e biodegradabile. Insomma, come puoi vedere si tratta di un prodotto 100% “naturale” amatissimo anche dalle nonne!

Si può usare come detersivo per pavimenti (sciogliendone delle scaglie in un secchio di acqua calda), per pulire i mobili in legno, come detergente per piatti e persino per sgrassare fornelli, lavelli e piani di lavoro, nonché per detergere i pennelli per il trucco. Inoltre, è perfetto anche per la cura della pelle, grazie alle sue proprietà delicate e idratanti.

È ideale come sapone per le mani, detergente intimo e persino come shampoo solido. Mettendone alcuni pezzetti in armadio e cassetti, lo si può usare per allontanare le tarme. Infine, se hai un giardino, sappi che è anche un buon antiparassitario. Aspergere le tue piante con il Sapone di Marsiglia ti aiuterà a proteggerle dagli afidi!

Una breve guida all’acquisto del Sapone di Marsiglia

Attenzione, però, non comprare la prima saponetta che trovi perché la scelta del Sapone di Marsiglia giusto è molto importante. Assicurati che abbia almeno il 72% degli oli vegetali, che non abbia profumi sintetici o additivi chimici e soprattutto che non contenga coloranti. Quindi, deve essere di colore beige o verde/marrone se è composto principalmente di olio di oliva. Insomma, come hai visto si tratta di un “rimedio della nonna” che tutti dovrebbero avere in casa. Un vero e proprio detergente multiuso spesso sottovalutato!