Non mangiatelo assolutamente, è pieno di pesticidi: allerta massima in Italia

Allarme per presenza di pesticidi in un prodotto di largo consumo: ti consigliamo vivamente di non consumarlo.

Continua senza soste il lavoro di controllo sulla qualità dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole, voluto dal Ministero della Salute. In questo caso sono state riscontrate tracce fuori limite di pesticidi in un lotto che è stato subito ritirato dagli scaffali.

Il tema dei pesticidi presenti sui prodotti che passano dalla produzione alla vendita e poi direttamente sulle nostre tavole, è di stretta attualità anche per i cambiamenti nelle regole voluti dall’Unione Europea. Ne va della nostra salute. Un’esposizione prolungata ai pesticidi può avere conseguenze gravi soprattutto sul sistema nervoso, endocrino e immunitario. I pesticidi, come sapete, vengono utilizzati in agricoltura per proteggere le colture da parassiti e malattie ma i residui di queste sostanze possono rimanere nei cibi che consumiamo ogni giorno.

E come se non bastassero le conseguenze sopra citate, alcuni studi affermano che esista una correlazione con l’aumento del rischio di tumori, disturbi ormonali e problemi nello sviluppo dei bambini. I pesticidi possono contaminare il suolo e le falde acquifere e danneggiano insetti fondamentali per l’ecosistema come le api, mettendo a rischio l’impollinazione e la biodiversità. Ecco perché il nostro Ministero della Salute monitora quotidianamente la qualità dei cibi che finiranno nelle nostre case.

Non mangiate questo prodotto: è pieno di pesticidi riportatelo in negozio

Parliamo di chiodi di garofano, molto utilizzati in tutta Italia. Controllate bene il numero di lotto e se li avete in casa non consumateli ma portateli subito nel negozio o supermercato dove li avete comprati. Avrete naturalmente un rimborso. Nel frattempo, per evitare ogni rischio, il Ministero ha disposto il ritiro da tutti gli scaffali.

Nello specifico, come potete vedere nella foto qui sopra, parliamo dei chiodi di garofano interi Ali Baba (nome del produttore: PT Dal Chini Indonesia) a causa della presenza di pesticidi oltre i limiti consentiti dalla legge. Il lotto interessato dal provvedimento è il 02/09/2026, nelle confezioni da 50, 250 e 750 grammi, con data di scadenza 2 settembre 2026. Se ne siete in possesso non consumatelo e riportatelo dove lo avete acquistato. Prossimamente vi daremo conto di eventuali altri ritiri alimentari, perché possiate avere sempre la certezza di mangiare sano.

Nelle ultime settimane altri lotti sono stati ritirati come il Baby Biscotto Mini mix, i fichi secchi Fatina il formaggio Morbier a latte crudo per rischio Escherichia coli. Il consiglio è quello di monitorare ogni giorno il sito del Ministero della Salute a questa pagina.