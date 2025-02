Non riesci a pagare il mutuo? Ti svelo come evitare che la tua casa finisca all’asta

Rialzi, carovita, perdita improvvisa del lavoro: sono tantissime le ragioni che possono portare una persona a non riuscire più a pagare con regolarità le rate del mutuo. C’è un modo, però, per evitare che la propria casa finisca all’asta. Vediamo cosa bisogna fare.

Se un tempo si credeva che solo i disonesti lasciassero debiti in giro, oggi ci siamo dovuti ricredere perché in tempi di crisi e carovita anche tante persone oneste fanno debiti a causa dell’impossibilità di riuscire a fare fronte a tutte le spese. I rialzi, la perdita del lavoro, una malattia sorta improvvisamente: ed ecco là che non si riesce più a pagare il mutuo.

Quando non si riesce più a pagare il mutuo o non si riesce più a pagare con regolarità, si finisce dritti dritti verso quella terribile strada che è il pignoramento della casa. Vedersi portare via la casa è un incubo che nessuno vorrebbe mai vivere ma che, purtroppo, molte persone vivono ogni giorno.

E dopo che la casa è stata pignorata viene messa in vendita all’asta. Se per ben 4 volte non verrà venduta allora tornerà a noi ma questo non accade quasi mai in quanto gli immobili, durante le aste, vendono venduti quasi subito in virtù dei prezzi estremamente vantaggiosi. C’è un modo per evitare tutto questo? Sì: nel prossimo paragrafo ti svelo una soluzione per evitare che la tua casa finisca all’asta.

Ecco come evitare che la tua casa finisca all’asta se hai debiti

Chi non paga con regolarità le rate del mutuo della propria casa è condannato a vedersela portare via e poi messa all’asta? Fortunatamente no, non sempre almeno. Esiste un modo poco conosciuto per evitare che la tua casa finisca all’asta. Ti spiego che cosa devi fare.

Prima che la tua casa finisca all’asta, se in ogni caso sei sicuro di non riuscire a sanare i tuoi debiti e pagare le rate del mutuo, allora ti conviene proporre alla banca lo stralcio immobiliare. Si parla di stralcio immobiliare quando una persona che non riesce a pagare il mutuo chiede un compromesso pacifico con la banca per evitare che la propria casa finisca all’asta.

Devi sapere, infatti, che alle banche non conviene mai aprire una procedura d’asta. Infatti aprire questo tipo di procedura per una banca è una cosa lunga e costosa. Se opti per lo stralcio immobiliare la banca sarà disposta a scendere fino al 30% del debito residuo. I debiti di questo tipo vengono chiamati “debiti deteriorati” e solitamente vengono assegnati ad agenzie di recupero crediti.

Perderai la tua casa? Sì, purtroppo la perderai lo stesso ma almeno ti libererai dei tuoi debiti e la tua situazione creditizia verrà sanata in quanto il debito residuo sarà molto più basso di quello originario e tu potrai accordarti per pagarlo in modo dilazionato. Lo stralcio immobiliare è, quindi, la soluzione più vantaggiosa sia per te che per la banca. Anche se perderai la tua amata casa, non avrai più il peso dei debiti e, dunque, potrai ricominciare e ripartire con la tua vita con maggiore serenità.