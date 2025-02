Non solo i vecchi Rolex, ma anche questi orologi valgono oro: ecco a quanto rivenderli

Se sei un appassionato di orologi vintage o un investitore in cerca di pezzi unici, ecco alcuni marchi e modelli meno conosciuti che meritano attenzione. Ne hai una in casa? Ebbene, sei in possesso di una piccola fortuna e forse non lo sapevi!

Quando si parla di orologi vintage da collezione, spesso i primi nomi che vengono in mente sono Rolex, Omega o Patek Philippe. Tuttavia, esistono numerosi marchi meno noti che producono orologi di alta qualità.

Con il passare degli anni alcuni modelli hanno acquisito un grande valore agli occhi dei collezionisti. Questi ultimi sono disposti a pagare cifre elevatissime (e che i più reputerebbero addirittura folli) per entrarne in possesso. A breve te ne rivelerò alcuni.

I vecchi orologi che valgono oro: ecco alcuni modelli da rivendere a caro prezzo

Universal Genève ha sempre prodotto orologi di elevata qualità, ambitissimi tra i collezionisti. I modelli vintage, come Polerouter o Aero-Compax, possono raggiungere un valore di addirittura 10.000 euro. Anche gli orologi vintage della Longine, specialmente i cronografi, hanno un valore molto elevato. Si va dai 1.000-5.000 euro ad addirittura 15.000 euro. I modelli più ambiti sono 13ZN (risalente agli anni ’40-50), Conquest e Flagship e il Lindbergh Hour Angle, dedicato all’omonimo aviatore.

Da citare anche gli orologi prodotti dalla Zodiac, come Sea Wolf, Aerospace GMT e Super Sea Wolf. La particolarità? Sono tutti quanti orologi subacquei e sportivi. Il loro valore ammonta a circa 5.000 euro.

Vecchi modelli che hanno fatto la storia: Eberhard&Co.

Parliamo adesso di un marchio forse meno conosciuto, ma i cui orologi hanno praticamente fatto la storia. Eberhard&Co è un marchio svizzero che ha prodotto il primo cronografo con quattro contatori allineati orizzontalmente. Il suo nome è Chrono 4. Un altro dei modelli più innovativi ideato e messo in commercio da quest’azienda è Scafograd, un orologio subacqueo che ha addirittura preceduto i più noti Submariner e Fifty Fathoms. Il valore di questi orologi oscilla tra gli 8.000 e i 12.000 euro.

Insomma, anche in questo caso si tratta di cifre elevatissime. Investire in orologi vintage di marchi “minori” può essere molto remunerativo. Il valore di questi modelli, sempre più ricercati, è infatti destinato ad aumentare col passare del tempo. Ricordiamo che per essere rivenduti al massimo del loro valore gli orologi devono essere in eccellenti condizioni di conservazione.