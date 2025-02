Non solo smartphone: occhio a questo errore col pc, molti lo sottovalutano

Non fare mai questo errore con il pc, perché potrebbero esserci importanti danni: ecco che cosa bisogna fare spesso e con attenzione.

Oggi la tecnologia ha subìto uno sviluppo importante e ha portato alla diffusione di molti dispositivi. I telefoni, per esempio, sono diventati indispensabili. Nessuno può farne a meno e nessuno non ne possiede almeno uno. Ci permette di poter stare in contatto con il mondo intero e di essere a conoscenza, nell’immediato, di informazioni importanti. Inoltre, spesso viene utilizzato per lavoro. Negli anni sono stati creati modelli con sempre più funzionalità.

E lo stesso si può dire per il computer. Attualmente ce ne sono in commercio migliaia ed è possibile trovarli con tante capacità e soprattutto a prezzi diversi, in base alle proprie esigenze. Ma come per lo smartphone anche il pc ha bisogno di una particolare cura e attenzione, dato che essendo un oggetto tecnologico non ha vita lunghissima. C’è un errore, in particolare, che tutti fanno e che è meglio non sottovalutare per non andare incontro a gravi danni.

Pc, non fare più questo errore: è importante praticare questa abitudine di tanto in tanto

Attualmente i telefoni hanno lo stesso sviluppo dei computer ed essendo oggetti tecnologici necessitano di cura e soprattutto di pulizia. Ebbene sì, anche i pc devono essere di tanto in tanto puliti. Infatti, negli ultimi anni le indagini hanno dimostrato come oggetti che si utilizzano tutti i giorni possono accumulare un grande numero di batteri, polvere e sporcizia. Quindi è importante una corretta pulizia per ben due motivi.

Non solo per evitare il passaggio di questi germi, e potrebbero in questo caso esserci problemi di salute, ma anche per evitare che il dispositivo abbia problemi di funzionamento.

Dopo aver spento il pc, si parte dalla pulizia della tastiera, ed è possibile usare un vecchio pennello per dipingere o uno spazzolino, passandoli per i tasti. In seguito, dopo questo primo step, si può ribaltare il computer, con attenzione, in modo che lo sporco possa cadere.

Per pulire la tastiera è anche possibile usare l’aspirapolvere con riduttore, una bomboletta di aria compressa o il phon alla massima potenza ma sempre con aria fredda. A questo punto, dopo aver rimosso lo sporco tra i tasti, si può utilizzare un panno morbido per le macchie superficiali. Bisogna evitare di usare l’acqua o detersivi forti perché si potrebbe rovinare la tastiera. Infine, l’ultimo passaggio consiste nell’igienizzazione, che può essere fatta con una salvietta apposita.