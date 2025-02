Nothing But Thieves in concerto a Roma: un evento imperdibile

La band britannica Nothing But Thieves torna in Italia nel corso di questo fine settimana con un concerto a Roma attesissimo dai fan, il primo di due date italiane

I Nothing But Thieves fanno tappa a Roma con un concerto atteso da moltissimi fan, la prima di due date in programma prima nella capitale, quesa sera, e poi a Padova.

La band, sarà di scena questa sera al Palasport dell’Eur e domani al PalaGeox di Padova a distanza di quasi un anno esatto dalle sue splendide esibizioni dello scorso anno a Milano.

Nothing But Thieves, a Roma

Nati ormai dodici anni fa dalla provincia di Southend-on-Sea, in Inghilterra, i Nothing But Thieves sono diventati uno dei nomi più rinomati nel panorama rock alternativo e indie britannico, paladini di un sound nuovo che ha cercato faticosamente di imporsi evolvendo il rock verso nuove destinazioni.

La band, composta dal cantante Conor Mason, dai chitarristi Joe Langridge-Brown e Dom Crowther, dal bassista Philip Blake e dal batterista James Price, ha trovato la propria identità musicale mescolando sonorità rock con elementi pop e influenze del grunge.

Nothing But Thieves, quattro album

I Thieves Partono forte con un album che porta il loro stesso nome e che ottiene un buon riscontro sia di pubblico che di critica, grazie a brani come Itch e Graveyard Whistling. Ma è dal vivo, soprattutto grazie alle date del Reading and Leeds Festival che riescono a imporsi sulla scena internazionale per poi piazzare il loro album della svolta che arriva nel 2017 con l’uscita di Broken Machine lanciato dall’enorme successo del singolo Sorry.

Anche l’Italia si accorge di loro con un primo passaggio di grandissima evidenza a Milano, agli I-Days all’Autodromo di Monza. Il resto è storia recente… Il loro show dello scorso anno a Milano prima dei Green Day è stato sicuramente uno degli highlights della staigone live italiana e ha dimostrato alla band che lo zoccolo di fan autentici nel nostro paese è solido e consapevole.

Il quarto album

Dead Club City, il quarto album della band pubblicato lo scorso anno, ha raggiunto il #1 nella classifica di vendita del Regno Unito, seguito da un tour in UK tutto esaurito – comprese due date alla Wembley Arena di Londa. Radio 1 ha indicato il loro singolo Welcome to the DCC come record poù intenso dell’anno seguito con altrettanto clamorre dal secondo singolo Overcome. Un disco ancora estremamente attuale. La band ha superato lo score dei due miliardi di brani in streaming e 250 milioni di visualizzazioni video.

Nothing But Thieves, lo show di Roma

Questa la scaletta che la band sta portando in giro per l’Europa. Arriveranno in Italia per le due date di Roma e Padova dalle affollatissime serate ospitate in Germania, Polonia e Lussemburgo.

Welcome to the DCC

Futureproof

Is Everybody Going Crazy?

Tomorrow Is Closed

Real Love Song

Trip Switch

If I Were You

City Haunts

I Was Just a Kid

If I Get High

Sorry

Do You Love Me Yet?

Ce n’est Rien / Gods / Number 13

Unperson

Free If We Want It

Oh No – He Said What?

Impossible

BIS

Pop the Balloon

Amsterdam

Overcome