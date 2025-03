Nuova catena di supermercati sbaraglia la concorrenza: cosa vende e cosa conviene comprare

Ha aperto da pochissimo una nuova catena di supermercati che già promette molto bene: qualità alta e prezzi super convenienti. Vediamo come si chiama e cosa conviene comprare.

Se c’è una cosa che non è mai troppa sono i supermercati e quando apre una nuova insegna nelle nostre città siamo tutti ben felici di andare a visitare il punto vendita – o i punti vendita – per scoprire che cosa ha di nuovo da proporci e, soprattutto, il rapporto qualità/prezzo.

Del resto si sa che più insegne ci sono e più alto è il livello di concorrenza e più c’è concorrenza, più c’è convenienza per noi consumatori in quanto i vari gruppi “concorrenti” devono sfidarsi a suon di offerte e di ampia scelta di prodotti. Da qualche tempo in molte città hanno fatto capolino i punti vendita di Action.

Già il nome promette bene: chi pensa ad agire non ha tempo da perdere! Questi nuovi supermercati sono un po’ diversi da quelli a cui siamo abituati se non altro per l’altissimo numero di referenze: oltre 6000 prodotti di tutti i tipi. Action sembra essere molto promettente e c’è da giurarci che, prima di quanto immaginiamo, sbaraglierà tutti i rivali. Nel prossimo paragrafo vediamo, nei dettagli, che cosa possiamo trovare e, soprattutto, quali sono i prodotti maggiormente convenienti da non lasciarsi scappare.

I supermercati Action sbarcano in Italia: cosa vendono e cosa conviene comprare

Dopo Esselunga, Coop, Conad, Carrefour, Pam, Md, Eurospin, Lidl e chi più ne ha più ne metta, ora in molte città ha fatto capolino una nuova insegna: Action. Le referenze sono moltissime e ci sono prodotti di tutti i tipi e per tutti i gusti. Scopriamo subito quali sono i “must have”: i prodotti da non lasciarsi proprio scappare per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Action finalmente è sbarcato anche in Italia. Dico finalmente in quanto in Olanda esiste già dal 1993 e da molti anni è presente in diversi paesi europei. Ora è arrivata anche da noi anche se i suoi punti vendita, per il momento, si trovano solo in alcune regioni. Si tratta di un supermercato un po’ diverso da quelli a cui siamo abituati.

Il motivo? Semplicissimo: pur avendo ben 6000 referenze da Action non è possibile trovare generi alimentari freschi come carne o pesce o verdure. In compenso troveremo ogni tipo di prodotto per l’igiene personale e per la pulizia della casa a prezzi imbattibili, tantissime creme low cost, articoli per la casa, decorazioni, cancelleria, giocattoli per i nostri bambini e persino accessori per i nostri amici a quattro zampe. Ma anche snack confezionati e integratori.

I punti di forza di questa catena sono, principalmente due: prezzi molto bassi e continuo ricambio della merce. Da Action ci sono tantissimi prodotti a meno di 1 euro e ogni settimana entrano 150 nuove referenze in modo che i clienti possano sempre essere stupiti da prodotti nuovi e introvabili altrove. Infine, ciliegina sulla torta: questa insegna tiene prodotti delle grandi marche a prezzi scontatissimi.

Più di così non potevamo proprio desiderare! Unica pecca, per ora Action si trova soltanto in alcune regioni e, più precisamente, in queste: Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Si spera che prossimamente si estenda anche in tutto il resto della Penisola.