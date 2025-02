Nuova stangata per chi vive in questa regione: le spese aumenteranno di quasi 700 euro

Pessime notizie per tutte le famiglie che vivono in una determinata regione: nel 2025 aumenti previsti fino a quasi 700 euro! Vediamo, nello specifico, quali saranno i territori maggiormente penalizzati.

Abbiamo stappato lo Champagne troppo presto credendo che l’inflazione ormai si fosse data una calmata e si fosse stabilizzata: tassi d’interesse sui mutui di nuovo nella norma o quasi e, piano piano, speravamo che anche i prezzi delle bollette e dei generi alimentari sarebbero scesi.

Ebbene ora l’inflazione ci gioca un brutto colpo di coda e torna ad aumentare provocando, naturalmente, nuovi rialzi che colpiranno senza pietà tutti i settori. L’Italia, ancora una volta, sarà messa in ginocchio. Per il 2025 sono previsti aumenti che, in una regione, sfioreranno i 700 euro.

Il tutto in un’annata pessima per le pensioni che sono state rivalutate con percentuali che vanno da un minimo dello 0,6% fino ad un massimo del 2,2 % per i trattamenti minimi i quali, comunque, non supereranno quota 617 euro mensili. Gli incrementi non saranno “equi”: i più colpiti da questa nuova stangata, come anticipato, saranno coloro che vivono in una certa regione.

L’inflazione torna a salire: ecco quale sarà la regione più colpita

Non siamo ancora arrivati alla fine del secondo mese del 2025 e già c’è da mettersi le mani nei capelli e armarsi di scudo per fare fronte all’ondata di aumenti che ci travolgeranno. L’inflazione torna a salire, lo dicono i dati ufficiali. E con essa saliranno anche i prezzi delle bollette e dei generi alimentari. Una regione, più delle altre, sarà penalizzata in modo pesante e le famiglie verranno davvero messe in ginocchio.

I dati dell’Istat parlano chiaro e ci dicono che il 2025 non è iniziato bene, per nulla. Stando ai numeri, a gennaio i prezzi sono aumentati dello 0,6% rispetto al mese precedente, cioè rispetto a dicembre 2024. Se, invece, facciamo il confronto con gennaio 2024, l’incremento è stato dell’1,5%.

I rincari più evidenti si stanno registrando nel Nord Est e nelle regioni del Sud dove i prezzi hanno subito rialzi compresi tra 1,4 e 1,7%. Poco più clemente la situazione nelle regioni del Centro dove i prezzi sono saliti tra l’1,3 e l’1,6%. Aumenti tra l’1,2 e l’1,6 nelle due Isole maggiori. Meno allarmante la situazione al Nord Ovest dove gli incrementi non superano l’1,3%. La situazione è drammatica per tutti ma, per chi vive in certe regioni, lo è un po’ di più.

Le tre regioni che quest’anno, secondo le stime, saranno letteralmente “piegate” sono l’Emilia Romagna che vedrà aumentare la spesa per ogni famiglia di circa 449 quest’anno; la medaglia d’argento va al Lazio dove, nel 2025, ogni nucleo familiare spenderà mediamente 464 euro in più rispetto al 2024. Si aggiudica il primo posto di regione più cara del 2025 il Trentino Alto Adige : qui le famiglie spenderanno ben 654 euro in più rispetto all’anno scorso. In particolare la città più colpita dall’inflazione e dagli aumenti dei prezzi sarà Bolzano