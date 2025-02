Nuovo bonus da 500 euro: sbrigati a chiederlo o perdi l’agevolazione

In arrivo un nuovo bonus davvero molto “goloso”: ben 500 euro che puoi avere subito. Ma non c’è tempo da perdere: affrettati a fare richiesta o perderai questa preziosa agevolazione.

Visto il carovita galoppante che sta mettendo in ginocchio tante famiglie italiane, va da sé che un bel bonus da 500 euro faccia gola a molti. Il Governo di Giorgia Meloni, anche quest’anno, in quanto a sussidi e agevolazioni non si risparmia. Oltre all’Assegno di Inclusione, al Supporto Formazione e Lavoro e alla Carta spesa ora arriva un altro ricco bonus per le famiglie.

Cinquecento euro di sicuro non cambiano la vita ma altrettanto certamente possono fare molto comodo soprattutto quando si guadagna poco o quando si hanno tante spese da affrontare tra affitto, bollette e magari ulteriori spese relative ai figli. Ecco perché questo bonus può rappresentare una grossa opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Naturalmente, essendo un aiuto molto ambito, il Governo ha messo dei paletti piuttosto stretti: infatti, per ottenerlo, sarà necessario soddisfare requisiti molto specifici in modo che gli aiuti arrivino sempre e solo nelle mani di chi ne ha effettivamente bisogno e diritto. Nel prossimo paragrafo vi spieghiamo cosa fare per ottenere questa importante agevolazione.

Bonus da 500 euro per le famiglie: ecco casa fare per averlo

In arrivo un nuovo bonus che farà felici tante famiglie: un aiuto di 500 euro per affrontare con più tranquillità il quotidiano o delle spese extra. Di seguito vediamo a chi si rivolge questo sussidio e cosa occorre fare per non lasciarselo sfuggire.

Da sempre a sostegno della famiglia e della genitorialità, il Governo di Giorgia Meloni scende in campo con un bonus di 500 euro che si rivolge a nuclei familiari in cui siano presenti bambini con meno di 14 anni. Il bonus è stato pensato per aiutare i genitori a far fronte a spese extra scolastiche svolte dai figli.

Per avere diritto all’agevolazione occorre che l’Isee non superi i 15.000 euro. In un primo tempo si pensava di alzare la soglia Isee fino a 35.000 euro ma, conti alle casse, non è stato possibile. I 500 euro dovranno essere spesi per attività sportive o ricreative come corsi di musica o per seguire corsi di lingue straniere o per altre attività culturali. Le attività potranno essere fruite sia presso enti pubblici che privati.

Il bonus potrà essere fruito sotto forma di rimborso e, per ottenerlo, le famiglie con i requisiti in regola, dovranno presentare le fatture o le ricevute relative ai pagamenti effettuati per le attività sopra menzionate. Non sono ancora state fornite specifiche più precise circa le tempistiche e le modalità. Si attendono nuovi aggiornamenti dal Ministero dell’Economia entro marzo 2025. Una volta uscito il decreto non bisognerà perdere tempo o si rischia di perdere il beneficio per esaurimento delle risorse.