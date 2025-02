Nuovo pericolosissimo virus distrugge gli smartphone: come proteggersi

Per tutti gli smartphone arrivano notizie a dir poco allarmanti. Si sta diffondendo un nuovo virus che può distruggere il tuo dispositivo mobile. Andiamo a vedere di che si tratta e come fare per tutelarsi.

Allo stato attuale delle cose, gli smartphone rivestono un ruolo nelle nostre vite a dir poco centrale ed importante. Si tratta, infatti, di dispositivi dai quali passano tantissime informazioni di capitale importanza. A partire dalle nostre relazioni sociali di varia natura fino ad arrivare al lavoro.

Per questo anche i loro prezzi stanno lievitando e devono aumentare, di conseguenza, anche le nostre difese. Sicuramente da malintenzionati per strada, ma anche rispetto agli hacker che popolano la rete e che sono un pericolo non di poco conto. Da questo punto di vista, le novità sono praticamente all’ordine del giorno ed è assolutamente vietato abbassare la concentrazione. Le conseguenze potrebbero essere notevoli.

Sia in termini di salute, per così dire, del dispositivo, sia per le tante informazioni che potrebbero finire nelle mani di sconosciuti sulla nostra persona. Dai conti correnti fino agli account social. In tal senso, adesso arrivano altre notizie preoccupanti. Si sta diffondendo un nuovo virus che può seriamente causare notevoli danni ai nostri smartphone.

Nuovo virus pericolosissimo: ecco che cosa sapere

Come è noto, in termini di sicurezza informatica l’attenzione, ed anche la paura, sono sempre a livelli molto, molto alti. Nel caso specifico, questo nuovo malware è stato messo in circolo da un gruppo di hacker indiani noto come DoNot Team. E’ stato pensato per i dispositivi Android e pare che abbia degli obiettivi ben precisi, ai quali vengono sottratte tutta una serie di informazioni sensibili grazie ai soliti meccanismi di phishing. Andiamo a vedere come funziona.

Il malware in questione, all’apparenza si presenta come una applicazione per la messaggistica istantanea che si apre nel momento in cui si procede con l’installazione. A questo punto si viene invitati a cliccare sul pulsante “Avvia chat“. A questo punto si invita l’utente a concedere permessi al servizio di accessibilità, permettendo così l’esecuzione di varie azioni nefaste. Di fatto, si concede il via libera per ogni aspetto dello smartphone in questione.

Tale virus circola sulla piattaforma OneSignal, dal momento che sembra che tale libreria venga utilizzata per inviare proprio i link di phishing in questione. In tal senso, il nostro consiglio per difendersi è quello di usare la massima cautela sempre nel momento in cui si scaricano contenuti e si clicca su link di natura sospetta o poco chiara.