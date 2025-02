Orologi a Latina: nuovi battiti per Piazza del Popolo e Piazza Dante

Con due nuove installazioni il centro storico di Latina riscopre il ripristinare gli orologi sulla torre civica di Piazza del Popolo e alla scuola di Piazza Dante

Due nuove installazioni, fortemente volute dal comune di Latina, torneranno ad animare gli storici orologi della torre civica di piazza del Popolo e della scuola di piazza Dante.

Una vera e propria svolta che si consolida grazie al finanziamento deciso dal Comune che ha deciso di intervenire con un ambizioso progetto di manutenzione straordinaria, volto a ripristinare la precisione e la funzionalità di questi due simboli della città.

Gli orologi di Latina

L’allestimento è stato affidato a una delle ditte più importanti del mondo in questo senso, la Roberto Trebino di Uscio. Attiva da oltre due secoli, festeggiati proprio lo scorso anno, la l’azienda ligure è un’autentica celebrità in fatto di orologi pubblici e torri campanarie. Fornitori anche delle torri e delle campane del Vaticano, i Trebino negli ultimi trent’anni hanno ristrutturato le quattro Basiliche Vaticane (San Pietro, San Giovanni in Laterano, San Paolo Fuori le Mura, Santa Maria Maggiore) con un nuovo impianto di elettrificazione di campane e orologi da Torre.

Poi nel 2000 hanno realizzato, in occasione del Giubileo, la grandiosa Campana della Vita benedetta in Vaticano da Sua Santità Papa Giovanni Paolo II. Quindi nel 2013 hanno realizzato la campana dedicata alla beatificazione di Cura Brochero, benedetta da sua santità Papa Francesco che ha riaccolto i tecnici dell’azienda nel 2016 dopo la fusione della campana per la chiusura del Giubileo della Misericordia che è stata suonata ancora da Papa Francesco in Piazza San Pietro.

Due le installazioni

Il progetto prevede l’installazione di due nuovi orologi madre-pilota, destinati rispettivamente alla torre civica di Piazza del Popolo e all’edificio scolastico di Piazza Dante. Incluso nell’intervento anche una serie di manutenzioni quadriennali all’orologio di Latina Scalo. Il tentativo è proprio quello di garantire un’accurata sincronizzazione del tempo e di preservare la tradizione orologiera che da sempre contraddistingue la città.

Orologi a Latina: un lavoro straordinario

Il progetto di intervento nasce da un’attenta ricognizione condotta dal dipartimento Manutenzioni, che ha evidenziato la necessità di sostituire i vecchi orologi e di pianificare controlli periodici per garantirne il perfetto funzionamento. Questa operazione, fondamentale per il decoro e la funzionalità del centro storico, rappresenta un investimento per il futuro della città, assicurando che il patrimonio orologiero possa continuare a segnare il tempo in maniera precisa.

Tecnologia e tradizione negli orologi di Latina

Gli orologi a Latina hanno sempre avuto un significato particolare per la popolazione pontina anche per la salvaguardia della memoria storica della città. I nuovi dispositivi, caratterizzati da tecnologie all’avanguardia, sono progettati per resistere agli agenti atmosferici e all’usura del tempo, mantenendo intatto il loro fascino storico.

L’installazione dei nuovi orologi avrà un impatto significativo sul tessuto urbano di Latina. Non solo contribuiranno a riqualificare gli spazi pubblici, ma rafforzeranno anche il senso di identità e appartenenza dei cittadini. L’adozione di soluzioni tecniche moderne, unite a un rispetto profondo per le radici storiche della città, offre ai residenti e ai visitatori un punto di riferimento affidabile e simbolico, capace di scandire il tempo con precisione e bellezza.