Oscar 2025, manca pochissimo: dove e quando seguirli in Italia

È tutto pronto per la notte dei premi Oscar 2025, attesa non solo dagli appassionati di cinema. La cerimonia potrà essere seguita anche in Italia: ecco dove.

La busta sbagliata per Moonlight e La La Land, lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, Crash che sorprende tutti e batte il film favorito in assoluto I segreti di Brokeback Mountain, Shakespeare in Love che ha conquistato la statuetta con qualche stratagemma di Weinstein per battere quel capolavoro de Salvate il soldato Ryan. A pensarci bene, gli Academy Awards non sono poi così tanto montoni e prevedibili come molti vorrebbero pensare e quest’anno la cerimonia potrebbe portare con sé alcune sorprese.

Mancano pochissime ore alla cerimonia più glamour e attesa di Hollywood. Esattamente come ogni anno, anche per gli Oscar 2025 la categoria più attesa è quella del miglior film. La 97ª edizione dei premi ha svelato poche settimane fa tutti i candidati, compresi i titoli dei lungometraggi che si andranno a contendere l’ambita statuetta. Secondo le previsioni, Anora e The Brutalist sono i favoriti per la vittoria della statuetta come miglior film.

Anche se bisogna sottolineare che in quella rosa di film ci sono film splendidi come Emilia Pérez, Wicked o A Complete Unknown che potrebbero intrufolarsi nella lista e regalare un colpo di scena inaspettato, che non sarebbe né il primo e né l’ultimo. Un risultato che si conoscerà durante l’attesissima cerimonia, una serata in cui si chiarirà ogni dubbio dei cinofili.

Oscar 2025, la cerimonia: data e orario

La 97a edizione degli Academy Awards si terrà domenica 2 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles (nella notte tra il 2 e il 3 marzo ora italiana), in un evento che riunirà tutto il meglio del cinema mondiale del 2024. Mentre negli Stati Uniti gli attori arriveranno al teatro intorno alle ore 16, in Italia il red carpet inizierà alle 23:30, mentre il gala durerà per tre ore e mezza e inizierà subito dopo.

La persona scelta quest’anno nel presentare la cerimonia dei premi è il carismatico Conan O’Brien, noto per il suo senso dell’umorismo, che di fatto raccoglierà il testimone da Jimmy Kimmel che ha condotto le ultime edizioni dei premi più importanti del mondo cinematografico mondiale. Come accade ogni anno, gli Oscar invitano celebrità di spicco alla cerimonia ed ex vincitori a presentare i nuovi vincitori di ogni categoria.

Tra i nomi confermati dall’Academy ci sono Gal Gadot, Scarlett Johansson, Harrison Ford, Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr., Oprah Winfrey, Cillian Murphy, Emma Stone e Zoe Saldana. La responsabilità di annunciare i vincitori spetterà anche a Joe Alwyn, Rachel Zegler, Halle Berry, Penélope Cruz, Dave Bautista, Ben Stiller e Nick Offerman, quest’ultimo in qualità di voce ufficiale del gala.

Nella lista dei presentatori ufficiali degli Oscar 2025, diffusa dall’Academy Awards pochi giorni fa, figura anche il nome di Alba Rohrwacher. L’attrice italiana, infatti, è stata scelta tra coloro che avranno il privilegio di annunciare il vincitore di una delle categorie candidate.

Oscar 2025 in TV: dove vedere red carpet e cerimonia in Italia

Proprio come successo lo scorso anno, anche nel 2025 gli Oscar saranno trasmessi in diretta su Rai Uno. La rete ammiraglia della tv nazionale farà partire il programma dalle ore 23:30 circa del 2 marzo, così da far seguire al pubblico tutta la sfilata delle star cinematografiche sul red carpet del famigerato Dolby Theatre di Los Angeles. L’evento sarà condotto in TV da Alberto Matano, mentre la giornalista Giorgia Cardinaletti è l’inviata sul tappeto rosso.

Dopo che tutti gli ospiti saranno entrati all’interno del teatro, intorno all’1:00 di notte di lunedì 3 marzo inizierà la cerimonia di premiazione. Il gala andrà avanti per circa tre ore e mezza, quindi dovrebbe concludersi alle prime luci dell’alba. Dunque, quest’anno il canale di riferimento per tutti coloro che vogliono seguire la cerimonia sarà Rai Uno, in alternativa l’evento si può seguire anche sulla piattaforma di streaming on demand RaiPlay.