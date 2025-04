Paper Week, torna a Formia un appuntamento irrinunciabile: cosa impareremo

Torna a Formia un appuntamento importante che è giunto alla sua quinta edizione: la speranza è di ribadire il successo degli anni scorsi.

Dovere civico e un insegnamento irrinunciabile per i cittadini di Formia ma anche di tutta Italia e le migliaia di turisti che ogni anno affollano la cittadina in provincia di Latina. Un appuntamento dal quale impareremo regole imprescindibili.

Oltre che per le sue spiagge, Formia è celebre per il suo ricco patrimonio storico. Tra i siti di interesse spicca il Mausoleo di Cicerone, un antico monumento dedicato al celebre oratore romano. Punto strategico per potere visitare tramite traghetto le isole pontine di Ponza e Ventotene. Se resti in città potrai visitare posti incantevoli come il centro storico e la via Appia, testimone di tesori dell’epoca romana. Molto rinomati anche i ristoranti di pesce sul lungomare.

Ma non solo divertimento, mare, storia e windsurf: Formia ha da sempre un occhio di riguardo per la cultura e per il senso civico dei suoi cittadini o dei turisti che ogni anno invadono la città.

Paper Week: come conoscere a fondo la raccolta differenziata

Torna a Formia per la quinta edizione Paper Week, campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco. Parteciperà anche l’associazione Arte & Mestieri, Amici del Golfo, con la mostra “Pagine d’Infinito” interamente realizzata con carta e cartone di recupero.

La quinta edizione di Paper Week è in programma a Formia dal 10 al 13 aprile 2025 dalle ore 17.00 alle ore 20.00, presso la Torre di Mola. Non solo formiani o turisti: all’evento potrà partecipare chiunque abbia il desiderio di informarsi dettagliatamente su come funziona davvero la raccolta differenziata e il riciclo di carta e cartone. L’Associazione Arte & Mestieri-Amici del Golfo, parteciperà alla settimana di informazione e formazione sul riciclo di carta e cartone promossa dal Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi cellulosici.

A confermare l’importanza dell’evento c’è anche il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’ANCI, di Utilitalia e la media partnership di Rai Tgr. Tutti i partecipanti potranno approfondire il grande tema della raccolta differenziata di carta e cartone e scoprire l’enorme valore della filiera del riciclo attraverso visite guidate, mostre, convegni, laboratori creativi, spettacoli ed eventi su tutto il territorio nazionale, con un focus particolare quest’anno su Lucca scelta come “Capitale del riciclo 2025”.

Nelle mattinate del 10 e 11 aprile 2025 spazio agli alunni della Scuola Primaria dell’I. C. “Pollione” di Formia, per una visita guidata della mostra e per un laboratorio sulla book/sculpture dal titolo “Piccole Mani…Grandi Scoperte”. Ogni allievo parteciperà alla realizzazione di una scultura di carta e saranno seguiti personalmente dell’artista Anna Maria Musico, ambasciatrice della carta su Formia, nominata da Comieco Italia.