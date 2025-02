Pelle secca e screpolata per il freddo? Arriva la nonna ad aiutarti!

Scopriamo insieme un rimedio che ci permette di dire addio alla pelle secca per colpa del freddo, è anche super economico! Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Durante le giornate più fredde, oppure quando andiamo in montagna, capita spessissimo che le nostri mani si screpolano e questo ci causa molti problemi. In alcuni casi si parla anche di piccole lacerazioni molto dolorose. Ma noi oggi ti vogliamo svelare un rimedio che funziona sempre e ti aiuta veramente, anzi più di uno!

In commercio ci sono tanti prodotti ma quello che funziona veramente, come capita molto spesso è il mitico rimedio della nonna. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Addio pelle secca e screpolata in un baleno

La pelle secca, come possiamo immaginare, è un problema che riscontriamo maggiormente quando le temperature si abbassano e l’umidità nell’aria diminuisce. La zona che ne risente maggiormente sono proprio le mani. Ecco che questo problema porta a prurito, screpolature ed un senso di fastidio in generale.

Ovviamente ci sono alcuni rimedi completamente naturali che ci possono dare una grande mano senza dover spendere soldi in prodotti che poi possono non fare quello che promettono. Sai che anche l’utilizzo dei riscaldamenti, seccando ulteriormente l’aria, ci espone ad una maggiore disidratazione della pelle?

Ma iniziamo scoprendo i rimedi perfetti per dirle addio. Come prima cosa ti suggeriamo tutti gli oli naturali come quello di cocco, di mandorle o di oliva. Applichiamoli subito dopo la doccia e sigilleranno l’umidità. Ottime anche le maschere idratanti a base di ingredienti naturali come l’avocado o il miele. Cerca di evitare bagni di oltre 10 minuti perché possono rimuovere gli oli naturali della pelle.

La soluzione ideale sono delle docci brevi e con acqua tiepida. Ultimo, ma non meno importante, utilizza gli umidificatori in casa, in questo modo eviterai la secchezza cutanea. La nonna poi ti ricorda che puoi utilizzare anche l’alimentazione per rimanere idratato. Ottimi gli alimenti con Omega-3 come salmone e sardine, oppure frutta e verdura ricca di antiossidanti come agrumi, verdura a foglia verde o gli ottimi frutti di bosco.

Adesso che conosci tutti questi consigli per te non sarà più un problema che dovrai affrontare in inverno quello della pelle secca delle mani. In pochissimo tempo potrai dirle addio e fare anche in modo che non torni, non male vero? E ricorda che i rimedi della nonna sono sempre la soluzione perfetta, se vengono tramandati da anni ci sarà un motivo!