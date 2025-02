Per ridurre gli sprechi in cucina cambia subito queste abitudini: non butti più nulla

C’è un metodo infallibile per ridurre gli sprechi in cucina: basta cambiare subito queste abitudini e vedrai che differenza!

Negli ultimi anni si è sviluppata sempre di più una mentalità green soprattutto per quanto riguarda il riciclo e gli sprechi in cucina. Anche tantissimi chef professionisti, infatti, hanno iniziato a cucinare con quello che fino a poco tempo fa era considerato uno ‘scarto’.

Ma al di là delle ricette che si possono preparare utilizzando scorze di agrumi, bucce di patate e gambi di broccolo, ci sono anche delle altre accortezze che si possono adottare per cercare di limitare gli sprechi all’origine. Per esempio, se cambi subito queste abitudini sono sicura che eviterai di buttare via tantissimi prodotti commestibili.

Per ridurre gli sprechi in cucina cambia subito queste abitudini: vedrai la differenza

Se vuoi ridurre gli sprechi in cucina, faresti bene a fare innanzitutto attenzione a come conservi i vari alimenti. Basta infatti la minima disattenzione o il più piccolo errore per ritrovarsi poi a dover buttare via tutto prima del tempo. In particolare, la maggior parte delle persone sbaglia a riporre queste cibi molto comuni. Quando scoprirai di cosa si tratta non riuscirai a credere di aver fatto anche tu questi sbagli per anni. Ad esempio, se riponi il prezzemolo nel frigorifero rischi di vederlo appassire e diventare giallo subito.

Per preservarne la freschezza ti consiglio di tritarlo e di metterlo all’interno dei fori della vaschetta per il ghiaccio, coperto bene con l’olio extravergine d’oliva. Infila tutto nel congelatore, così ogni volta che vorrai arricchire le tue ricette con il prezzemolo, ce l’avrai pronto all’uso.

Un altro errore molto frequente è sistemare le patate in un sacchetto chiuso, vicino a fonti dirette di luce e di calore. In questo modo, i tuberi cominceranno a germogliare prima. L’ideale sarebbe metterle in un contenitore forato e riporle lontano dal sole, ad una temperatura di circa 7-10 gradi.

Infine, non si dovrebbero mai conservare i limoni tagliati a metà così come sono oppure coperti con un pezzo di alluminio o di pellicola. È meglio infilarci dentro degli stuzzicadenti e d unire due metà insieme. Questo semplice trucchetto ti aiuterà a mantenere l’agrume bello fresco per più tempo, evitando fra l’altro che si secchi. Insomma, basta davvero poco per ridurre gli sprechi in cucina. Comincia fin da subito a modificare le tue abitudini e i benefici non tarderanno ad arrivare.