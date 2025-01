Perché La Vita in Diretta non va in onda il 20 gennaio 2025

Come mai non potremmo vedere il nostro amato programma pomeridiano condotto da Alberto Matano? Ecco la verità dopo tanto vociferare.

Ogni giorno, da svariati anni abbiamo modo di vedere nel pomeriggio il programma La Vita in Diretta dove si parla di tantissimi argomenti, dal gossip alla cronaca nera. Abbiamo modo di essere informati veramente su tutto ed in modo serio e completo. Tutto merito del padrone di casa che si destreggia tra mille argomenti diversi.

Ma come mai non avremmo modo di vedere lunedì il nostro amato ed atteso appuntamento? Scopriamolo subito dopo il chiacchiericcio che si è fatto nei giorni scorsi.

Alberto Matano non va in onda il 20 gennaio, ecco il motivo

La prossima settimana, purtroppo, non si aprirà nel migliore dei modi, anzi. Non avremmo modo di vedere un programma che tutti noi amiamo. Ma come mai l’appuntamento quotidiano salta? Iniziamo dicendo che alle 14.05 vedremo regolarmente in onda La volta Buona e successivamente anche una nuova puntata del Paradiso delle Signore 9.

Il problema principale è alle 17. Ma che cosa andrà in onda al posto di Alberto Matano? Potremmo assistere ad uno speciale del TG1, per le 17 circa, dedicato alla cerimonia di insediamento di Donald Trump come nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Il programma, a quanto sembra, toglierà spazio anche ad un altro programma, ovvero quello di Marco Liorni.

Assisteremo al solito appuntamento del Tg1 delle 20.40 che darà poi spazio alla nuova puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano de Martino. Il programma in questione sta avendo un numero incredibile di spettatori per ogni sera. Basti pensare che ha come media ben 6,3 milioni di persone, toccando una soglia tra il 30/40 % di share.

Numeri incredibilmente alti che hanno superato anche quelli fatti da Amadeus nella stagione passata. Ma ritornando al nostro appuntamento saltato per quanto riguarda Alberto Matano, ovviamente è per una giusta motivazione, dato che parliamo di un avvenimento sicuramente particolare e che avviene in un momento molto delicato per l’America che si ritrova a combattere contro gli incendi di Los Angeles.

Martedì 21 potremmo, fortunatamente, ritrovare il nostro appuntamento per quanto riguarda La Vita in Diretta che tanto amiamo e ci fa compagnia fino ad arrivare alla sera con notizie e tanto altro. Sappiamo bene che il pubblico di Alberto Matano è davvero molto affezionato a lui ed ha piacere nel vederlo e di essere informato con approfondimenti e tanto altro su quanto succede in Italia e nel mondo.