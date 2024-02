Persona in difficoltà sul frangiflutti, salvato dalla Guardia Costiera

Alle ore 15.15 giungeva la richiesta di soccorso di una persona in difficoltà sul frangiflutti del “Lido Sirene” in località Gianola del comune di Formia che non riusciva a raggiungere la riva a causa delle mutate condizioni metereologiche in zona. La Guardia Costiera di Gaeta, inviava

in assistenza personale via terra e la motovedetta SAR CP 856, rimanendo in contatto con la persona in difficoltà per monitorare lo stato di salute e le condizioni generali del malcapitato.

Alle ore 15.44 la motovedetta SAR CP 856 giungeva sul posto.

Poco dopo i militari giunti via terra dall’ Ufficio Locale Marittimo di Formia e dalla Capitaneria di porto di Gaeta riuscivano a mettere in salvo l’uomo che non necessitava di cure mediche.

La Guardia Costiera coglie l’occasione per raccomandare a tutti gli utenti del mare la massima prudenza, soprattutto in questo periodo dell’anno che, come noto, è caratterizzato da imprevedibili e mutevoli condizioni metereologiche.