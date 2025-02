Piadine furbissime e veloci, 0 impasto e pronte in un giro di padella: ricetta salva pranzo o cena perfetta

Facciamo insieme le piadine furbissime e senza impasto, basta una padella, 5 minuti a disposizione e il gioco è fatto: salvi sia il pranzo che la cena!

Siamo arrivati ancora una volta ad un altro weekend e le cose da sbrigare non saranno certamente poche: tra commissioni, pulizie domestiche, cura della casa, qualche piccolo impegno lasciato indietro proprio per mancanza di tempo, tra sabato e domenica si cerca di far conciliare il tutto per non esplodere nello stress. E bisogna pure pensare a preparare qualcosa di sfizioso per i nostri piccoli! Ma non dobbiamo preoccuparci perché oggi ve la diamo noi un’idea speciale, semplice quanto d’impatto e molto saporita.

Spesso, quando non si ha molto tempo a disposizione si sceglie di cenare o pranzare con qualche gustosa piadina da farcire, ma se non dovessimo averle in casa che fare? Dirottare su una semplice insalata? No, perché in realtà le piadine furbissime ve le insegniamo noi, sono senza impasto, talmente veloci che rimarrete scioccati dal risultato finale. Bastano tra l’altro solo 2 ingredienti principali, insomma facciamo prima a dirvi come si realizzano!

Piadine furbissime, farciscile come vuoi e fanne in quantità: perfette sia dolci che salate

Le piadine furbissime sono una preparazione speciale e veloce, pensata per chi non abbia mai molto tempo a disposizione. Solitamente le acquistiamo già pronte al supermercato oppure ci affidiamo alla vera ricetta romagnola, ma noi oggi vogliamo fare ancora di più. Se vi dicessimo che con 2 soli bicchieri potremo realizzare un impasto velocissimo da cuocere in padella e in meno di 5 minuti? Scopriamo subito di cosa abbiamo bisogno!

Ingredienti per 2 piadine

1 bicchiere da cucina di farina;

1 bicchiere da cucina di acqua;

1 cucchiaino di sale;

1 pizzico di pepe(facoltativo);

Salumi e formaggi a piacere;

Preparazione