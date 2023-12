Picchia la compagna davanti ai figli minori, arrestato

Nel corso della serata del 27 dicembre c.a. a Aprilia (LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R.M. traevano in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale un cittadino Albanese classe 78, poiché lo stesso

percuoteva la sua compagna davanti ai figli minori. La vittima veniva dimessa dal locale pronto soccorso con una prognosi di 21 giorni, mentre il 45enne come disposto dall’A.G., veniva tradotto presso la casa circondariale di Latina.