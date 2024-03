Picchia la compagna e le danneggia l’auto, in arresto un 50enne

Nel corso del pomeriggio del 13 marzo c.a. a Terracina (LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, hanno tratto in arresto un cittadino classe 74 residente a Terracina (LT), in esecuzione all’ordine di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal tribunale di Latina.

Gli eventi risalgono al 07 marzo quando il predetto a seguito di diverbio sorto per futili motivi, aveva aggredito la propria compagna verbalmente e fisicamente, con una spinta e due pugni sulla spalla destra, procurandole lesioni giudicate guaribili in giorni 7 e inoltre non contento, gli aveva danneggiato l’autovettura, rompendo la leva del cambio, le alette parasole e il parabrezza, con un sasso raccolto a terra.