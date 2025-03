“Preghiamo per la sua salute”, annuncio Re Carlo: fiato sospeso a Buckingham Palace

Fiato sospeso per l’annuncio di Re Carlo: cosa sta succedendo a Buckingham Palace e occhi puntati sul mese di aprile.

Le notizie che giungono dal Regno Unito riguardano Re Carlo ma anche Papa Francesco: tutti pensano ormai a quella data fatidica: ecco perché.

Iniziamo con l’aggiornarvi sulle condizioni del Papa grazie al sito ufficiale Vatican News: Papa Francesco la notte scorsa non ha dovuto fare uso della ventilazione meccanica. È una delle notizie che la Sala Stampa della Santa Sede ha comunicato ai giornalisti per aggiornare sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio. La situazione del Papa – continua il giornale – resta stabile e si registrano lievi miglioramenti per quanto riguarda la situazione motoria e respiratoria.

Situazione stabile, dunque, e una notizia che arriva dal Regno Unito che riguarda lo stesso Papa e Re Carlo.

L’annuncio di Re Carlo: cosa succederà ad aprile

Le due notizie sono strettamente correlate: come sta Papa Francesco e l’annuncio del Re Carlo. Sì, perché ad aprile succederà qualcosa che , se Dio vorrà, farà incontrare Papa e Re, e non solo. A confermare l’annuncio il portavoce di Buckingham Palace. Carlo III, con la regina consorte Camilla, faranno visita a Papa Francesco, dovrebbe succedere il giorno 8 aprile, salvo cambiamenti significativi nel quadro clinico del Pontefice: “La Royal Family confida e prega affinché la salute di Papa Francesco consenta lo svolgimento della visita” – l’annuncio di Re Carlo.

Ad aprile, si tratterà del primo viaggio in Italia per la Royal Family dall’incoronazione: il primo appuntamento istituzionale è previsto per martedì 8 aprile proprio in Vaticano, dove Carlo III – in qualità di capo della Chiesa d’Inghilterra – si unirà a Papa Francesco nelle celebrazioni del Giubileo 2025 nella Cappella Sistina, con una funzione il cui tema sarà la ‘cura del creato’. Poi, per la prima volta nella storia della Corona, il re visiterà la Basilica papale di San Paolo fuori le Mura.

Il giorno dopo, 9 aprile, Carlo III vestirà invece i panni di Capo di Stato inglese. Tre eventi significativi in agenda: i due incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, e la visita a Montecitorio di fronte al Parlamento in seduta comune. È previsto anche uno spettacolo aereo in collaborazione tra le pattuglie acrobatiche dei due Paesi, Frecce Tricolori e Red Arrows. Il 10 aprile sarà la volta di Ravenna. Una visita simbolica, alla scoperta della cultura gastronomica dell’Emilia-Romagna e della cultura, con tappe sulla tomba di Dante e al Museo Byron.