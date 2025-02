Preparati a vivere il Carnevale di Scauri tra sfilate e maschere: il programma dell’evento

È tutto pronto per il Carnevale di Scauri: all’evento non mancheranno sfilate, maschere e tanto divertimento. Ecco il programma completo dell’iniziativa.

Questo a ridosso del Carnevale è un periodo fitto di appuntamenti su tutto il territorio nazionale. Anche dentro e fuori dal Golfo di Gaeta non potevano di certo mancare tantissimi eventi dedicati a questa amatissima ricorrenza.

Anche a Scauri, infatti, ci si prepara a vivere un Carnevale ricco di divertimento, sia per gli adulti che per i bambini. Tra maschere, sfilate, coriandoli, giochi, scherzi, balli e musica la giornata trascorrerà all’insegna del relax e delle risate.

Per l’occasione il Comune lascerà fra l’altro il parcheggio gratuito su tutto il territorio, in modo da favorire l’iniziativa ed attirare quante più persone possibili all’evento. Ma vediamo più nel dettaglio quando, dove e quali appuntamenti animeranno il Carnevale 2025 di Scauri.

Preparati a vivere il Carnevale di Scauri tra sfilate, maschere e divertimento: tutti i dettagli dell’evento

La giornata da segnare sul calendario è quella di Martedì 4 marzo 2025. A partire, infatti, dalle ore 14.30 avrà inizio la trentaduesima edizione del Carnevale di Scauri a Minturno. Un’occasione imperdibile per trascorrere qualche ora all’insegna del relax e del divertimento insieme a tutta la famiglia. L’evento, infatti, è pensato appositamente per l’intrattenimento di grandi e piccini e sarà caratterizzato da diversi momenti di gioco e spensieratezza.

Non mancheranno ovviamente sfilate in maschera, stelle filanti, coriandoli, musica, balli e tantissimi scherzi per grandi e piccini. “La tradizionale sfilata partirà dal Piazzale Sieci e arriverà alla Terrazza sul Lungomare, con un’ampia area pedonale per dare spazio al divertimento di tutti!” questo è quanto si legge nel post Instagram pubblicato sulla pagina ufficiale @viviminturnoscauri.

Come abbiamo anticipato, per l’occasione il Comune lascerà il parcheggio gratuito su tutto il territorio comunale, in modo tale da favorire l’affluenza dei visitatori e rendere più agevole lo scorrimento del traffico. Sul sito del Comune di Minturno si legge inoltre che l’avviso di partecipazione è aperto a scuole, associazioni, parrocchie, contrade, gruppi spontanei eccetera.

Per la partecipazione è previsto un contributo di 300 euro per i gruppi composti da 15 a 30 persone, di 400 euro per i gruppi da 31 a 50 persone e di 500 euro per i gruppi oltre le 50 persone. Le iscrizioni, trasmesse gratuitamente tramite l’apposito modulo, si sono chiuse lo scorso 18 febbraio. Non ci resta quindi che far partire ufficialmente il conto alla rovescia per il Carnevale di Scauri.