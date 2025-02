Presto scomparirà dalle tavole degli italiani: nuova tassa su questa prelibatezza

Arriva una nuova tassa che potrebbe far sparire molto presto dalle tavole degli italiani questa prelibatezza. E voi lo sapevate?

Gli aumenti a cui stiamo assistendo in questo periodo rischiano di farci perdere alcuni prodotti della nostra tradizione enogastronomica. Sono diversi i prodotti a forte rischio e che giorno dopo giorno si trovano ad avere rincari economici che le famiglie italiane non riescono più a sostenere. Proprio per questo motivo diventa importante cercare di razionalizzare e fare un approfondimento su qualcosa che rischiamo di veder diventare un bene di lusso.

Nel corso degli anni tutto è aumentato dal pesce alla carne, passando per la verdura e ance numerosi beni di prima necessità. Questo ci obbliga a dover prendere delle decisioni, fare delle scelte, anche quando semplicemente ci stiamo nutrendo. E se molti italiani stanno rinunciando a curarsi c’è chi si potrebbe dover fare i conti col medico per un’alimentazione non corretta. Oggi però andiamo dritti verso una delle bevande preferite dagli italiani e che da secoli fonda le sue radici nelle nostre terre e nelle nostre tradizioni, il vino. Ecco cosa sta per accadere.

Il vino pronto a diventare un bene di lusso

Si è parlato molto, nell’ultimo periodo, di come si stia facendo “una lotta” al vino. Le dure decisioni sul nuovo Codice della Strada, giuste o esagerate che siano non ci permettiamo di commentare, stanno di fatto facendo crollare le vendite soprattutto nei ristoranti dove la gente si reca scegliendo altro per la paura poi di essere beccata alla guida e prendere delle copiose pene.

Ma non solo perché stanno arrivando più tasse per scoraggiare l’utilizzo del vino, una cosa che è stata decisa a livello europeo e non solo prettamente nella nostra nazione. Il nuovo piano della Commissione UE sembra destinato ad alzare un velo copioso di polemiche che rischiano di costringerci a cambiare la nostra alimentazione.

Ripetiamo, facciamo informazione e non vogliamo assolutamente entrare nel merito del fatto che queste decisioni siano giuste o sbagliate. Quello che appare però evidente è che il vino rischia di diventare un bene che in pochissimi “eletti” potranno permettersi.

La Commissione UE sta lavorando a una tassazione decisamente importante sul vino, cercando anche di limitare le vendite transfrontaliere. Inoltre verranno introdotte delle avvertenze sanitarie sulle etichette delle bevande alcoliche e si lavorerà su una nuova regolamentazione in termini di pubblicità dello stesso prodotto. Siamo dunque pronti a dei cambiamenti che in pochi si potevano di certo aspettare.