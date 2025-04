Prima di comprare le vongole fai questo: potresti evitare una delusione

Quando compri le vongole devi sempre accertarti che siano fresche. Ecco pochi, semplici segnali che ti permetteranno di distinguerle da quelle che non lo sono affatto.

Le vongole sono un ingrediente prezioso della cucina mediterranea, protagoniste di piatti classici come gli spaghetti alle vongole o il sauté di frutti di mare.

Sono però anche uno degli ingredienti più insidiosi, dal momento in cui è importantissimo che siano fresche per la buona riuscita del piatto. Proprio per questo voglio insegnarti come riconoscere delle vongole fresche quando sei in pescheria, ancora prima di comprarle.

Seguendo le poche e semplici indicazioni che ti darò sarai in grado di distinguerle in tempo record da quelle che, invece, non sono affatto fresche. Pronto? Cominciamo!

Come riconoscere le vongole fresche: attenzione a questi segnali

Il primo segnale della freschezza delle vongole è il guscio. Deve essere ben chiuso o chiudersi rapidamente se viene toccato. Le vongole vive, infatti, reagiscono agli stimoli esterni chiudendo le valve.

Se trovi vongole con il guscio aperto e che non si richiude quando le tocchi, allora è probabile che siano morte e che quindi vadano buttate. Inoltre, il guscio deve essere integro, privo di crepe o rotture. Un guscio danneggiato può indicare che la vongola è stata mal conservata o che è già morta da tempo.

Un altro fattore molto importante? Ti assicuro che è l’odore. Quindi, annusale e capirai subito se le vongole sono vive o morte. Ricorda anche che le vongole vive contengono spesso sabbia all’interno del guscio.

Quando acquisti vongole in pescheria o al supermercato, è importante verificare la provenienza. Le confezioni di vongole devono riportare l’etichetta con la data di confezionamento, il metodo di raccolta, la zona di provenienza e altre informazioni. Meglio dunque non acquistare vongole sfuse, se si vogliono evitare brutte sorprese.

Ci sono anche altri fattori di cui tenere conto. Un esempio? La cottura. Le vongole buone si aprono con il calore. Quelle che non lo sono, invece, restano chiuse.

Come avrai capito, riconoscere le vongole fresche non è affatto difficile. Basta individuare pochi, chiari segnali e ti renderai presto conto della qualità del prodotto che hai davanti. Oltre a garantire un sapore migliore nei tuoi piatti, scegliere vongole fresche è anche una scelta importante per la tua salute. La sicurezza alimentare comincia proprio da un acquisto consapevole. Ecco, dunque, perché informarsi come hai appena fatto è estremamente importante.