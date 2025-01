Programma completo Sanremo 2025: date, big in gara e co-conduttori

Scopriamo insieme tutto quello che accadrà a brevissimo per quanto riguarda il Festival di Sanremo super atteso di quest’anno. Il primo dopo l’addio di Amadeus.

Ogni anno, nel mese di febbraio, tutti noi attendiamo il festival della canzone italiana che si svolge a Sanremo. Amiamo sentire le nuove canzoni che diventeranno i futuri tormentoni per i prossimi mesi e conoscere anche qualche cantante nuovo. Quest’anno poi è particolarmente atteso per vari motivi.

Sappiamo bene che dopo l’egemonia di Amadeus che ha battuto ogni record, per Carlo Conti non sarà assolutamente semplice riuscire a battere i suoi ascolti. Ma scopriamo che cosa ci attendere per farci, intanto, una idea.

Festival di Sanremo 2025, tutto quello che non sai

Manca praticamente meno di un mese alla prima e attesissima puntata del Festival di Sanremo 2025, ovvero l’edizione numero 75! Dopo tanti anni questa è la prima che vede alla conduzione Carlo Conti come direttore artistico. Ma quando inizia? Martedì 11 febbraio avremo modo di vedere la prima delle cinque serata.

Quindi, la serata che incoronerà il trionfatore di quest’anno sarà sabato 15 febbraio. Tutto, come al solito, si svolge in diretta. Per Carlo Conti, se alcuni non lo ricordano non è la prima volta che conduce il Festival. E’ stato il suo padrone di casa negli anni 2015, 2026 e 2017. Lo scorso mercoledì ha poi indicato chi lo accompagnerà nella conduzione le varie serate.

Parliamo di una lista lunghissima. Forse è una delle prime volte che vediamo tutti questi artisti sul palco. Ma vediamo bene i nomi. Nella serata di apertura ci dovrebbero essere Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, suoi grandissimi amici di sempre. Nella seconda serata troveremo sul palco Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

La terza sera trionferanno le donne, avremmo il piacere di vedere Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa. Nella quarta serata un duo particolare, Mahmood e Geppi Cucciari. E per quanto riguarda la serata conclusiva? Sul palco ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Per quanto riguarda i cantanti in gara troveremo 30 Big più le Nuove Proposte.

Nella serata dell’11 febbraio ci sarà spazio per tutti e da chi saranno votati? Dalla Giuria della Sala Stampa, Web e Tv. Mentre nella seconda serata si esibiranno 15 cantanti e saranno votati dal pubblico a casa e dalla Giuria della Radio. Stessa cosa per la serata successiva. In questi due giorni, poi ci sarà spazio per le Nuove Proposte con due semifinali.

La quarta serata, come accade da tempo, sarà dedicata alla Cover con grandissimi ospiti del mondo della musica nazionale e non. Mentre la serata conclusiva vedrà esibirsi tutti e tra loro scopriremo il nuovo vincitore di quest’anno. Insomma degli appuntamenti davvero ricchissimi speriamo solo che non finiscano troppo tardi!